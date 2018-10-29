高雄》年輕人為何喜歡韓國瑜 綠媒老董爆真正原因

2018年10月29日 20:30 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在高雄鳳山造勢大爆滿，綠媒董事長吳子嘉坦言，它是一個成功的造勢晚會，證明「韓大於藍」！而韓國瑜之所以在網路呈現超贏的局面，這個源頭就是柯綠分手後，年輕人突然在高雄找到一個很像柯P的候選人。

吳子嘉指出，因為柯綠分手之後，讓年輕人離開民進黨，在823水災之後，年輕人突然間在高雄找到一個很像柯P的候選人，韓國瑜非常像柯P，講話直白、都跟你嗆賭，也很簡單，他過去16年是乾淨的、是成功的，再加上北農總經理吳音寧的「輔選」，總總因素就組成一個另外一種「類柯P」的候選人在高雄出現！然後這個火就被網友點燃了！

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》表示，這是柯P外溢效應發展到了「韓流」，在高雄發酵成功。從政策面來講的話，民進黨已經執政20年了，憑良心講，任何老百姓都會想換黨做做看，這是一個跑不掉的事實，所以變成討厭民進黨也很正常。

吳子嘉強調，現在整體氣勢來看，韓國瑜已經不會輸給民進黨，這是一個事實。他在那個20歲到40歲的年齡層民眾，確實已紮下了基礎，這部分民進黨是占比較落後的情勢。民進黨若要扳回這個選局，只有一個方法，就是花媽的危機處理，要靠花媽才能扛得住這個局面，也就是說，花媽目前要積極地主導整個選戰。

(中時電子報)