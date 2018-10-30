屏東》宋金治發揮歐巴桑精神 代亡夫參選竹田大湖村長

2018年10月30日 07:06 中時 謝佳潾

竹田鄉前大湖村長李正中4年前當選後不到2年，因肺癌病逝，宋金治為完成亡夫遺願參與補選並接續丈夫職務，而一位看似再平常不過的歐巴桑，不僅成了人人口中的「里長婆」，更從一名政治冷感者，變成為民服務狂，年底將拚連任。

宋金治指出，丈夫過世後，因為地方人士的勸進而決定參與補選，最後很感謝大家對她的支持，讓她一次就選上，而也許是因為她歐巴桑熱心厚臉皮的性格，使得原本對政治冷感的她，接連發現村莊內的問題，進而想盡辦法欲解決。

她說，如村莊鄉道與189縣道的重要出入口，原本路口寬僅約3米，常造成路口會車堵塞，這不僅十分危險，更是大湖村民數十年來的困擾。為此，她四處奔波，在了解到因為私人住宅無法由公部門徵收後，便積極與屋主協調捐出部分土地，再向村內發動募款，目前路口已經拓寬至5米多，村民車輛進出已經不需要停等會車。

此外，她因是總舖師出身，所以經常發揮所長回饋村民，有時還會自掏腰包印製守望相助聯絡簿等，村長雖沒有建設建議經費，但她會向議員、立委爭取執行的經費建設，至今已近百萬。

她兒子說，她雖是在毫無基礎的狀況下參選，但村民都說她做得比父親還好、還積極，他相信，母親能將歐巴桑精神發揮到極致，爭取更多的福利進入大湖村。

(中時 )