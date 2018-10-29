蔡總統強調台鐵改革沒上限 王明鉅質疑怒批：空頭支票

2018年10月29日 20:38 中時電子報 林郁庭

台鐵普悠瑪發生出軌翻覆事故釀18死，各界要求究責，蔡英文總統昨出席台中車站新五站啟用典禮時，宣示將大刀闊斧改革台鐵，她強調「台鐵的改革沒有上限！」台大醫院前副院長王明鉅表示，他看完這一篇由台鐵列車長寫的沈痛文字，不禁想反問「總統的一句改革無上限，和空頭支票有什麼兩樣？」

王明鉅在臉書上發文，開頭針對蔡英文宣示「台鐵改革無上限」連問3次「真的嗎？」表達出他完全不相信蔡英文說的話，尤其是在他看完一篇由台鐵列車長寫的沈痛文字。

王明鉅說，因為蔡總統既不了解問題到底有多大? 也沒有拿出大預算來投入?更沒有從自己的團隊先開始變革的作法。總統的一句改革無上限，和空頭支票有什麼兩樣?

真的要作到改革無上限，王明鉅說，請在最短時間內，提出合理的、可行的、經過台鐵上上下下同意，真的能改善人、能改善老舊設備、能改善行車安全文化的改善計畫出來。

「一定要編列足夠的預算」，而且在這些改善計畫與預算編列出來之前，總也要有緊急應變，讓現在與改善之前的台鐵更安全的機制與作法。王明鉅還以此諷刺，蔡總統的說法無疑是狠狠打臉了行政院長，賴當時坐在普悠瑪上，口中說安全過關，手上比OK；他反諷，既然行政院長都已經說安全過關，一切OK，又哪需要什麼改革無上限呢？

王明鉅引用這位在臉書爆料公社上爆內幕的台鐵列車長之文，指出「ATP故障為什麼沒落實雙人乘務？二線都支援一線了，哪裡有多餘人力可以雙人乘務？」，「台鐵車種複雜混亂，造成維修困難，有老舊車款的零件可能已經沒有生產，那故障怎麼辦？就從別台車挖零件，東拼西湊。」、「故障為什麼不換車？因為沒有備用車可以換。」、「來回來回不停的跑，小故障也沒辦法維修，或者還沒修好，又得拿出來跑了，不只區間車，任何車都一樣不停的跑，試問，你們會讓自己的機車汽車有毛病還不修繼續跑嗎？」

王明鉅看了這位台鐵列車長的沈痛心聲，直呼：「還敢相信台鐵給我們的是一切OK的安全回家路嗎？」更因此對蔡英文喊說台鐵改革無上限，表示存疑「真的嗎？」

(中時電子報)