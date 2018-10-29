佳冬農會打造「透紅佳人夢想樂園」盼藉六級產業活絡地方觀光

2018年10月29日 20:40 中時 謝佳潾

佳冬農會積極朝六級產業發展，近期還趕工打造「透紅佳人夢想樂園」，將於11月14日開幕。（謝佳潾攝）

佳冬農會積極朝六級產業發展，近期還趕工打造「透紅佳人夢想樂園」，將於11月14日開幕。（謝佳潾攝）

佳冬農會積極朝六級產業發展，近期還趕工打造「透紅佳人夢想樂園」，將於11月14日開幕，而近1公頃的園區就座落在台17線的農會旁，園內除有蓮霧主體館外，還有蓮霧意象公園，屆時不僅可望成為打卡新亮點，還有望藉此串聯地方產業帶動觀光發展。

「佳冬給人的印象不應只有淹水！」佳冬農會總幹事林淑玲指出，佳冬鄉農產多、品質好，但卻因多為一級產業而發展不起來，再加上周邊文化產業未整合，零散的發展以致大家對佳冬的認識就是水災，這非常不公平，佳冬有許多好的東西值得被看見。

因此，4年前林淑玲有了打造「透紅佳人夢想樂園」的構思，3年前開始寫計畫爭取經費，今年中旬正式施工。林淑玲說，透紅佳人是佳冬農會推出的蓮霧品牌，農會一直有二級加工、三級行銷的作業，現在盼能透過樂園的打造，整合資源朝六級產業邁進。

她說，園內有蓮霧主體館、蓮霧意象公園，還有目前已有的烤窯，另外還會加種8棵蓮霧樹，讓整個園區充斥滿滿的「蓮霧味」，從視覺、嗅覺到味覺都有，此外，還可以從事豆腐乳、披薩等DIY體驗，讓遊客從娛樂中實踐食農教育。

她強調，遊客若到園區遊玩，別擔心只能在園內拍照打卡，佳冬哪裡有好吃好玩的，都能透過園區知曉，因為園區的成立，最重要的就是串聯在地產業，讓整個佳冬鄉活絡起來。

(中時 )