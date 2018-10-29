政院責成交通部 事故處理告一段落即啟動賠償協商機制

2018年10月29日 20:40 中時 張理國

政務委員陳美伶今天召開「1021鐵路事故善後處理事宜第2次會議」，陳美伶表示，針對各項賠償與協助措施以及家屬所提的建議事項，請交通部主動派員向民眾面對面充分清楚說明，妥善辦理，事故處理告一段落即啟動賠償協商機制。

行政院指出，會議先由交通部等機關報告目前善後工作處理情形，其中，死亡、重傷者的慰問金已發放完畢；受災學生及老師的慰問金發放、保險理賠等，教育部也正積極進行中。

行政院表示，有關後續照顧機制，衛福部於會中提出中長期客製化照顧策略，將建立照顧服務完整流程，連結醫療、社工、心理重建、福利服務等配套機制；另勞動部、教育部及原民會等，也分別說明後續協助作為。

針對相關機關所提作法，陳美伶除感謝各機關及地方政府的辛勞外，並裁示如下：

一、除目前依法令給付之各種款項外，請交通部於罹難者後事處理告一段落後，即啟動賠償事宜的協商。

二、為落實賴揆「對受傷者、罹難者及其家屬提供持續性專人關心照顧」的指示，請各機關及地方政府即依規劃事項辦理，並請衛福部督導協助地方政府，主動排除困難。

三、每位傷者或家屬的情況及所需協助均有不同，請各機關及地方政府務必要用同理心，細緻的擬訂計畫，並隨時滾動修正；若有需要亦可透過此平台進行協商處理，以提供最好的服務。

行政院表示，今日會議由衛福部次長何啟功、交通部次長祁文中、勞動部、教育部及台鐵局等機關單位，以及宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等地方政府出席，共同研商後續各項照顧事宜的具體作法。

(中時 )