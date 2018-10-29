台南》賣菜郎合體龍介仙海安路封街擠爆 出現國旗海

2018年10月29日 21:00 中時 程炳璋

賣菜郎韓國瑜合體龍介仙，海安路現場人山人海旗海飄揚。（程炳璋攝）

國民黨籍台南市議員候選人謝龍介29日競選總部成立，請來多位重量級貴賓在海安路封街造勢，賣菜郎韓國瑜合體龍介仙，成為最具人氣的明星組合，現場3000民眾人手一旗揮舞，國旗海淹沒馬路，國民黨掀起難得一見的藍色旋風。

國民黨政治明星謝龍介29日競選總部成立，前總統馬英九、高雄市長候選人韓國瑜、台南市長候選人高思博、立委蔣萬安、許淑華、江啟臣、王育敏都來捧場。國民黨大半重量級貴賓齊聚，藍營粉絲擠爆會場，海安路人山人海。

高思博表示，台南市民這幾年生活過得不好，這次選舉要翻轉台南，要民眾用選票保護台南市政府，別讓會關說、喬事的西瓜對手黃偉哲當市長。他提出減免健保、減房屋稅、治水3項措施，要給民眾小確幸。

馬英九表示，韓國瑜在高雄締造的旋風吹到全台，高雄人對民進黨統治已經失望，這把怒火已燒到台南，再燒往北部，國民黨情勢越來越好。

他提到，民進黨政府兩年來表現令人失望，3000多億作好的核四廠，民進黨竟把燃料棒賣掉，希望大家支持以核養綠公投，等綠能成熟，再讓核能退場。

韓國瑜提到這兩天一直與高思博交換意見，高雄又老又窮，年輕人都離鄉，高雄與台南的痛苦指數差不多，東西賣不出去，人不進來，城市如何繁榮？台南、高雄、屏東三縣市要聯合農產品，向國際搶訂單，將與高思博聯手翻轉南台灣。

韓國瑜超人氣讓民眾狂擠到舞台前不停歡呼，謝龍介表示，國民黨在高雄已經翻轉，台中也翻轉，基隆也翻轉，現在台南人也要覺醒，一起翻轉台南。這次選舉韓國瑜1號、高思博2號、謝龍介8號，大家支持128剛好「一路發」。

(中時 )