百大DJ阿曼連續8年登「台」 WAC歲末引爆台北

本屆ＷAC在大佳河濱公園舉辦，31日上午11點28分開賣門票。Super Chill Events提供

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音樂節「WE ARE CONNECTED」(簡稱WAC)由「全球百大DJ產出國」荷蘭所打造，繼2017年將「電音教父」提雅斯多（Tiesto）請來台灣演出後，又將在年終放送最大驚喜，邀請到5屆全球百大DJ冠軍「電音天神」阿曼凡布倫（Armin van Buuren）於12月16日來台表演。

阿曼擁有4首YouTube點擊次數破億的單曲，其中一首正是2018年洗腦派對國歌〈Blah Blah Blah〉，他也跨足西洋流行音樂界，替迪士尼動畫《冰雪奇緣》、影集《冰與火之歌：權力遊戲》混音製作主題曲，也曾入圍葛萊美獎最佳舞曲製作獎，至今已連續8年來台，年終再次造訪寶島。

來台名單還有師承瑞典浩室黑手黨（Swedish House Mafia）的「瑞典電音王子」 Alesso（艾利索），2016年曾與亞洲流行音樂天后蔡依林共同推出〈Play我呸〉混音版、〈I Wanna Know〉2首單曲，以及來自以色列的雙人組 Vini Vici，去年以與阿曼合作的單曲〈Great Spirits〉及混音歌曲〈Free Tibet〉紅遍全球。音樂節門票10月31日上午11時28分於全台ibon售票系統開賣，詳情請見Super Chill Events官方臉書。

(中時 )

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