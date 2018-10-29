台中》盧秀燕批經濟、空氣 林佳龍陣營駁：別唱衰台中

2018年10月29日 21:24 中時 陳淑芬

台中市長候選人盧秀燕（左1）在彰化鄉親後援會造勢活動，受到場民眾熱情支持。（陳淑芬攝）

國民黨提名台中市長候選人盧秀燕競選總部29日晚間舉辦彰化鄉親後援會造勢活動，盧秀燕批評台中市的經濟不好、空氣不好，台中年輕人只好「北漂」，她呼籲鄉親要以選票表達不滿，全力支持她拚經濟、拚空氣，台中市長要換黨換人做。林佳龍陣營發言人林尚賢駁斥表示，不要為了選舉，空穴來風唱衰台中，林佳龍上任3年多來，招商突破9千億元；今年上半年失業率3.6%，連續2年半居六都最低，而薪資成長率則是六都第一。

盧秀燕競選總部晚間舉辦彰化鄉親後援會造勢活動，前彰化縣長卓伯源等人站台支持，吸引不少大里、霧峰等地鄉親到場參加，盧秀燕在晚間7時許到場，受到熱情歡迎。

盧秀燕致詞表示，台中市原本是經濟好、好山好水的中部首善城市，很多中部子弟都「中漂」到台中生活。但是，林佳龍當選市長後，經濟變不好，民眾只好「北漂」。她並舉例，由台中國際機場進入中部的旅客去年比前年減少15％；前市長胡志強任內1年搭郵輪進台中旅客有10萬人次，而林任內卻僅剩8千人；農產品的輸出也從胡任內4年的6億多元，降為1億多元，且勞工薪資所得居六都之末。

盧秀燕說，民進黨執政為了要「中電北送」，火力發電造成台中市的空氣不好。她呼籲市民要用選票，表達對經濟及空汙的不滿，讓執政黨檢討反省，支持她拚經濟、拚空氣、拚健康。

針對盧的批評，林尚賢回應駁斥說，林佳龍上任3年多來，持續透過各項重大建設帶動台中經濟發展，3年多來，台中國際機場出入境增加50萬人，現已達239萬人；旅館住房率也爆滿，高達7成以上。這2年來，台中港碼頭正進行整修，台中市府配合台中港2.0計畫，將興建新的標準郵輪碼頭，在過渡期間較沒有停靠台中。

(中時 )