金門》縣長選舉激烈交火 「司法戰」砲聲隆隆

2018年10月29日 21:32 中時 李金生

陳福海縣長今委託律師控告對手楊鎮浯，強調要用司法最後一道防線，守護良善的金門價值。（李金生攝）

金門縣長選舉「司法戰」大打出手，尋求連任的陳福海今（29）日委託律師控告對手楊鎮浯和國民黨金門縣黨部主委林芳旋涉嫌意圖使人不當選、公然侮辱與誹謗並聲請證據保全之程序。楊鎮浯陣營則回批陳福海專擅獨行，要求他拿出魄力、勇於承擔自己的錯誤！

陳福海競選總部表示，針對金酒東北試釀、縣庫結存、處分區段徵收土地等事件，包含縣府、金酒公司等單位已多次拿出佐證數據、司法不起訴書、公文書等進行詳盡說明，無奈「裝睡的人叫不醒」，楊鎮浯等人為求選舉操作，竟持續透過耳語散佈、廣告看板、line社群、臉書等傳播媒介，大量散播不實言論，意圖影響選舉過程與結果。

陳福海競選總部強調，對於楊鎮浯等人的負面操作手法，已透過律師持續收集證據，包括區段徵收土地事宜，相關被告以「賤賣祖產」等悖離事實的言詞遂行其競選目的，以及有關金酒東北試釀事宜，被告楊鎮浯甚至以「偷運」、「騙子」、「公然說謊」等言詞汙衊陳福海、金酒公司及同仁，手段及做法極其粗暴惡劣，讓人訝異一位仍在職的立委竟可以用此負面栽贓的手法扭曲一切事實，實在令人痛心。

陳福海競選總部表示，隨著選舉日逐漸接近，必然還有許多負面攻訐、抹黑金酒等惡意操作手法伺機而動，該總部除依法對被告楊鎮浯等人提出告訴外，也依法聲請證據保全處分，針對透過文宣、網路社群等媒介發表不實言論的作為持續蒐證及究責，絕對要「還陳福海清白，也還給金門一個朗朗青天。」

楊鎮浯競選總部回應指出，有關陳福海提告楊鎮浯等人評論東北試釀、縣府結存、處分土地等事件，楊鎮浯及競選團隊都是依據公開資訊，以及公告周知的事實，對於現任金門縣長之施政決策提出的質疑與檢視，均為「有憑有據」絕無任何捏造或散布虛假消息之情事。

楊鎮浯強調，他也希望透過司法機關的查證，徹底檢視陳福海縣長任內的縣政決策，並檢討其施政缺失，還給鄉親一個透明公正的行政體制。

楊鎮浯痛批陳福海身為金門的地方父母官，對於其任內有關縣府政策，屬於可受公評之事，以及社會大眾對其施政缺失的批評，本應自己承擔，不該將辛勤工作的縣府及金酒基層員工拖下水。

(中時 )