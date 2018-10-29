2019年版「日本動漫聖地」名單出爐

今年1月播送的《博多豚骨拉麵》是個特殊職業的群像劇，故事發生在福岡縣福岡市博多區，動畫多數的場景都是依實景繪製。(圖/Square Enix)

友善列印
中時

日本共同社29日報導，為了把與日本人氣動漫相關地點活用為旅遊資源，以促進吸引訪日遊客，日本「動漫旅遊協會」29日公布了參考國內外動漫粉絲投票選出的「希望探訪的日本動漫聖地88（2019年版）」，選出了成為作品舞台、原型的場所和漫畫家紀念館等88部作品的98處。這是繼去年之後第2次公布。

據報導，投票總數超過3萬票，其中75％是來自台灣、中國大陸、香港等的海外票。

今年1月播送的動畫《比宇宙更遙遠的地方》，入選2018年88處動漫聖地。本作是描述3名女高中生如何存錢去南極觀光的故事，期間曾在新加坡留影。(圖/MADHOUSE)

今年新選出了22個地點，其中新舊作品都有，包括《博多豚骨拉麵》的福岡縣福岡市、《比宇宙更遙遠的地方》的群馬縣館林市、《月色真美》的埼玉縣川越市、《我的青春戀愛物語果然有問題》的千葉縣千葉市、《花開物語》的石川縣金澤市、《涼宮春日的憂鬱》的兵庫縣西宮市等。

神奈川縣藤澤市是4個著名動畫的聖地，包括《TARI TARI》、《刀使巫女》、《釣球》、《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》。另外《刀使巫女》因為劇情關連，還有另一處聖地，著名的傳統刀產地崎阜縣關市。

而福島縣伊達市因講述該市歷史的推介動畫片《政宗DATENICLE》被選中，這是一部描寫戰國武將伊達政宗成長歷程的作品。

該協會理事長角川歷彥稱「原本不一定是著名景點的地方將成為景點。動漫旅遊是具有創造性的工作」，強調了選出動漫聖地的意義。

(中時 )

『月がきれい』、『宇宙よりも遠い場所』、『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』などの舞台が「日本のアニメ聖地88」に
(PDF)『訪れてみたい日本のアニメ聖地８８（２０１９年版）』一覧
標普沒降評　義大利公債殖利率降 銅價轉弱 預告全球經濟成長股市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。