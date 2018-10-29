2019年版「日本動漫聖地」名單出爐

2018年10月29日 22:21 中時 王嘉源 、 江飛宇

日本共同社29日報導，為了把與日本人氣動漫相關地點活用為旅遊資源，以促進吸引訪日遊客，日本「動漫旅遊協會」29日公布了參考國內外動漫粉絲投票選出的「希望探訪的日本動漫聖地88（2019年版）」，選出了成為作品舞台、原型的場所和漫畫家紀念館等88部作品的98處。這是繼去年之後第2次公布。

據報導，投票總數超過3萬票，其中75％是來自台灣、中國大陸、香港等的海外票。

今年1月播送的動畫《比宇宙更遙遠的地方》，入選2018年88處動漫聖地。本作是描述3名女高中生如何存錢去南極觀光的故事，期間曾在新加坡留影。(圖/MADHOUSE)

今年新選出了22個地點，其中新舊作品都有，包括《博多豚骨拉麵》的福岡縣福岡市、《比宇宙更遙遠的地方》的群馬縣館林市、《月色真美》的埼玉縣川越市、《我的青春戀愛物語果然有問題》的千葉縣千葉市、《花開物語》的石川縣金澤市、《涼宮春日的憂鬱》的兵庫縣西宮市等。

神奈川縣藤澤市是4個著名動畫的聖地，包括《TARI TARI》、《刀使巫女》、《釣球》、《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》。另外《刀使巫女》因為劇情關連，還有另一處聖地，著名的傳統刀產地崎阜縣關市。

而福島縣伊達市因講述該市歷史的推介動畫片《政宗DATENICLE》被選中，這是一部描寫戰國武將伊達政宗成長歷程的作品。

該協會理事長角川歷彥稱「原本不一定是著名景點的地方將成為景點。動漫旅遊是具有創造性的工作」，強調了選出動漫聖地的意義。

(中時 )