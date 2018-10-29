柯文哲改口為聲援婦聯會道歉 丁守中：政治軟絲

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導
圖片來源：丁守中辦公室 提供

台北市長柯文哲剛剛才公開聲援婦聯會、救國團，認為「現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼」？未料再度態度大轉彎，於臉書自承「轉型正義」經驗局限在地方事務處理，對日前發言感到抱歉。國民黨台北市長候選人丁守中對此表示，柯文哲不僅是「政治水母」，變來變去，更堪稱自然界變色王的「政治軟絲」，變得更快，完全沒有核心價值。

對於柯文哲繼兩岸一家親道歉爭議後，再度在轉眼間態度大轉彎而道歉，丁守中今天受訪時表示，柯文哲現在就是想騙票，又沒有核心價值，所以隨時觀風向。一如之前大巨蛋也是這樣，之前說是弊案，一當選以後不就跟遠雄密會？市府要幫遠雄移樹，但遇到護樹團體抗議批判以後就縮回去，馬上就轉彎。

他也質疑，柯文哲的立場每天都在變，就像現在所有公投案，他也都不表態一樣。對於媒體詢問柯文哲價值不斷改變，是否轉型正義在他手中就變「轉彎正義」？丁守中則說，「他根本每天都是『轉彎不正義』」！

丁守中辦公室發言人詹為元也說，柯文哲上次選舉為了跟民進黨交好，說自己是墨綠；當選市長後想拉攏選民，說出兩岸一家親。快到選舉時，為獲得民進黨提名，為兩岸一家親道歉；確定民進黨合作破局後，回頭拉攏泛藍票，甚至發言力挺婦聯會，結果引發綠營反彈，今天再發文道歉。反反覆覆，千變萬化。

他也說，這些反覆只證明，跟著柯文哲走是很危險的事，因為永遠不知道他什麼時候轉彎煞車，市府20幾個局處首長急著跳船逃生，不是沒有理由的。

(中時電子報)

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