萬聖節腕表 妖怪骷髏頭好叛逆

2018年10月29日 21:37 中時 陶福媛

HYT Skull 48.8腕表，共有綠藍紅三色，限量50只，約250萬元。（葳鑠提供）

Richard Mille以這只RM052骷髏頭陀飛輪席捲鐘表界，帶動骷髏頭腕表的流行風潮。（Richard Mille提供）

SWATCH萬聖節主打外星人的「外星突擊」腕表，2050元。（SWATCH提供）

SWATCH萬聖節主打蝙蝠俠黃黑對比色的「正義使者」腕表，2350元。（SWATCH提供）

骷髏頭常予人危險、死亡的聯想，但在龐克搖滾文化裡，骷髏頭有著揭開虛幻表面的皮相，勇於表達內在自我的意義，正好與腕表以鏤空透明手法展露內在機芯的做法相同。以透明藍寶石鏤空機械表著稱的Richard Mille，多年前就以一只RM052骷髏頭陀飛輪席捲鐘表界，爾後還有玫瑰金、整支表鑲鑽等奢華表款，2千萬元起跳的身價，帶動骷髏頭透明鏤空腕表風潮。

以特殊螢光液體顯示取代指針的HYT Skull 48.8腕表，也是風格前衛的腕表作品，骷髏頭造型的液體管在黑暗中閃耀螢光，十分神秘詭異，以螢光液體來顯示時間，更加突顯時光流逝的意涵，是鐘表機械結合物理化學的工藝美學作品，總共有紅、綠、藍三色骷髏頭腕表，各限量50只，約250萬元。

Bell & Ross於2009年推出「BR 01 Skull」骷髏頭腕表，廣受歡迎，隨後發布進階版的陀飛輪腕表、青銅表，也都獲得不錯的迴響。今年Bell & Ross乘勝追擊，在萬聖節前夕推出搭載自動裝置機芯的「BR01 Skull」，隨著骷髏頭下頜骨的移動，會呈現咧嘴大笑的表情，十分討喜可愛。

迎合年輕族群的SWATCH腕表，也在萬聖節前夕推出主題腕表，包括外星人造型的「外星突擊」、蝙蝠俠黃黑對比色的「正義使者」、充滿詭異氛圍的「長睫毛」等，讓萬聖節裝扮更有FU。

(中時 )