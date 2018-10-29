丁守中：柯文哲政績慘輸朱立倫 還敢笑人家剪綵王？

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導
圖片來源：丁守中辦公室 提供

國民黨台北市長候選人丁守中今天再度抨擊，台北市長柯文哲市長是新一代剪綵王，連捷運手扶梯通行都要勞煩市長剪綵。他也說，柯文哲譏諷新北市長朱立倫一條捷運剪三次綵，說不會變成「朱立倫第二」。問題是，朱立倫三環三線都快完工了，造福幾百萬雙北民眾，就等侯友宜接手。柯文哲卻是歷任民選台北市長中，唯一一個任期內沒有一條捷運完工、沒有一個捷運車站通車的人。

他也批評，新北市過去3年多，城市營業總額每年以2000億規模成長；柯文哲主政的台北市，卻以3040億速度衰退。不同人執政，政績此起彼落，「難怪年輕人在台北越來越找不到理想工作」，對曾是台灣領頭羊、亞太指標城市的台北來說，真是悲慘而汗顏。這樣還去譏諷新北市，「不笑掉人家大牙嗎」？

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他說，柯文哲任內找不出大一點的建設，只能選前硬湊幾十個小項目完工剪綵撐場面。被人批評後似乎很不服氣，不過生氣歸生氣，假市政名義行個人競選之實的活動一個不能少。

他也質疑，柯文哲明明已經在競選，還整天排滿行程談政績、談連任。丁守中也說，他從不覺得有了政績再剪綵有什麼問題，柯文哲有重要建設完工啟用，大家也會拍手鼓勵。問題是柯市府到底有沒有拿得出手的成績單？

(中時電子報)

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