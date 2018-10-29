體操》最偉大母親薇金娜 兩年後將8度挑戰奧運

43歲薇金娜兩年後將第8次挑戰奧運，創下世界體操史新紀錄。(美聯社)

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中時電子報

現年43歲的體操「不死鳥」奧克薩娜薇金娜( Aleksandrovna)，1992年起開始征戰奧運之旅，至今已7次參賽，2020年將以45歲高齡踏上8度站上奧運舞台，更難能可貴的是，她為了賺取兒子生病醫藥費兩度復出，獲得了「最偉大母親」封號，而且20多年來披了3國戰袍延續運動生涯。

出生於1975年的奧克薩娜薇金娜，1982年開始練習體操，1992年巴薩隆娜奧運幫助蘇聯拿下女子團體賽金牌，蘇聯解體後改為代表烏茲別克出賽，2002年大兒子被診斷出白血病，原本已退役的她，只能復出再戰沙場。

2008年北京奧運薇金娜代表德國獲得跳馬銀牌，2010年廣州亞運身為烏茲別克總教練的薇金娜依舊下場出賽，2104年仁川亞運幫助烏茲別克摘下跳馬銀牌，今年雅加達-巨港亞運以43歲高齡擊敗眾家好手再奪跳馬銀牌，讓各國專家們跌破眼鏡。

薇金娜目前正在參加她個人生涯第10次世界錦標賽，而且還闖進跳馬決賽，加上7次參加奧運盛會，她正在用生命寫下體壇歷史。

薇金娜目前在奧運會拿到1金1銀、世界錦標賽3金4銀4銅、亞運會2金4銀2銅、歐錦賽1金1銅，榮耀滿身的她，雖然多次轉換國籍參賽，但她為子奮戰的精神令人感佩，中國大陸前奧運體操金牌李寧曾以「李寧基金會」名義捐贈2萬歐元給薇金娜。

(中時電子報)

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