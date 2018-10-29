東南亞射擊賽》從跆拳道改練射擊 小將奪銀添信心

東南亞射擊錦標賽50公尺步槍三姿，三位新手葉玟萱(圖右起)、潘佳薇和宋諭婷於團體項目中聯手摘下銀牌。（主辦單位提供）

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中時電子報
／綜合報導

2018年第42屆東南亞射擊錦標賽今天進入最後一天賽程，頒獎台上依然有中華隊神射手的身影，17歲小將葉玟萱單日進帳兩面銀牌，分別是女子50公尺步槍三姿個人及團體賽銀牌，為比賽畫下完美句點。

還是中壢家商學生的葉玟萱，成為隊友中最晚被淘汰的一員，雖然成績排在與賽選手第四名，但東南亞射擊賽有「友誼優先」規則，加上前三名都是新加坡選手，葉玟萱因此得到銀牌，賽後她說：「其實很訝異，這是我第一次比國際賽，我心臟一直狂跳！從來沒有想過能贏學姊們，我一直以為我會是第一個被叫下來的。」

葉玟萱在50公尺步槍三姿中獲得銀牌(圖中為三姿的臥姿)。(主辦單位提供)

葉玟萱第一次參加國際賽就有獎牌入袋，她認為這面獎牌給予她更多的信心和鼓勵，「如果只有團體賽獎牌，感覺就還好，但這面個人賽銀牌是自己爭取到的，所以挺感人的，有點不一樣。」

葉玟萱原本小學到國中是跆拳道隊，因為增重問題，高中轉練射擊運動，她透露自己吃不胖，常在體重這邊卡關，一直沒辦法增胖到58公斤，「而且練跆拳道練久了，身心都有點倦怠，射擊真的很有趣，而且成績越打越好，也就越練越有心得。」

這場東南亞射擊錦標賽，是台灣睽違15年再度舉辦射擊國際賽，中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，「由於場地問題，我們過去太久沒辦理國際賽，今年公西靶場改建完成、啟用後，能夠成功舉辦東南亞射擊錦標賽，是很重要的一小步，希望透過這次舉辦比賽的經驗，一步一步來，進而爭取主辦更大的賽事，下一個目標是明年3月底亞洲空氣槍射擊錦標賽。」

(中時電子報)

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