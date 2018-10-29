萬聖節珠寶大玩哥德風 神秘又詭異

THOMAS SABO主打龐克哥德風的復古風情，將骷髏頭、十字架等戒指海量佩戴，更添風情。（THOMAS SABO提供）

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DIOR高級珠寶「Tete de mort」也以骷髏頭為主題。（DIOR提供）
THOMAS SABO骷髏頭、十字架、皇冠戒指。（THOMAS SABO提供）
Trollbeads萬聖節系列以精靈、骷髏頭銀飾增添神秘力量。（Trollbeads提供）
THOMAS SABO主打龐克哥德風的復古風情，將骷髏頭、十字架等戒指海量佩戴，更添風情。（THOMAS SABO提供）
DIOR高級珠寶「Tete de mort」永生骷顱頭紫水晶黃K金鑽石戒指，31萬5000元

萬聖節雖是小孩搗蛋戲鬧的節日，不過在成人的內心裡，也藏著一個叛逆愛玩的小小孩，忍不住想趁著節日裝神弄鬼，好好放縱一番。

作品風格充滿哥德風的北歐銀飾珠鍊品牌Trollbeads，也在萬聖節主打一系列哥德風的銀飾品，如骷髏頭、稻草人、精靈等，搭配各種彩色天然寶石的精靈珠，更添神秘力量。

同樣是銀飾輕珠寶品牌THOMAS SABO也主打龐克哥德風的復古風情，建議層層佩戴海量的戒指、手鍊和項鍊等手法，將龐克哥德風不可缺少的骷髏頭、十字架、皇冠、家徽等，全數佩戴在身上，更能展現獨特個性。

DIOR的高級珠寶也在最近推出骷髏主題的Tete de mort珠寶飾品，珠寶創意總監Victoire de Castellane透過骷髏頭的意像，詮釋對於生命的熱愛，骷髏頭為設計主軸的系列靈感源自拉丁語的「Memento Mori 」（勿忘人終將逝去）與「Carpe Diem」（及時行樂），提醒人們要把握時光、活在當下。

(中時 )

萬聖節腕表 妖怪骷髏頭好叛逆

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