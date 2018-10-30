台東搜救犬「健康」賣萌，獲最佳英姿獎第3名

台東縣消防局搜救犬「健康」，得到最有活力獎第3名。（莊哲權攝）

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台東縣消防局搜救犬「健康」，得到最有活力獎第3名。（莊哲權攝）
台東縣消防局搜救犬「健康」，得到最有活力獎第3名。（莊哲權攝）
台東縣消防局搜救犬「健康」，得到最有活力獎第3名。（莊哲權攝）
台東縣消防局搜救犬「健康」，得到最有活力獎第3名。（莊哲權攝）

「趕快來看看我得第幾名？」，內政部消防署舉辦搜救犬網路票選，代表台東縣消防局參賽的11號選手「健康」按滑鼠、緊盯電腦賣萌，成績一度衝到第1名，可惜新北市投票大軍湧至，健康最後獲最佳英姿獎及最有活力獎第3名，對於沒能奪冠，健康未表示意見。

搜救犬負有神聖救難任務，雖然不能與寵物相提並論，但是賣萌的程度，絕對與寵物毛小孩不相上下。

台東縣消防局搜救犬「健康」參加內政部消防署舉辦搜救犬網路票選，台東大隊發揮創意，推出創意照片，有「健康」召開催票會議，還有牠緊盯筆電、滑滑鼠，及國慶日還咬著國旗英挺地站在消防車前，搞笑萌樣擄獲許多網友的心，票數一度衝到最全國第1名。

可惜的是，在投票截止前幾天，新北市投票大軍湧現，在「全國消防人員競技大賽」那天，新北市派出的5隻搜救犬選手，抱走前5名，健康獲最佳英姿獎第3名、最有活力獎第3名，及人氣獎第6名。

台東大隊副大隊長吳寶龍說，新北市人多勢眾，又以抽獎為誘因大力催票，導致健康的冠軍夢功虧一簣，確實有點遺憾，不過能在六都中拿到獎項，也算不錯了，致於努力賣萌卻沒拿到第1名，健康沒有表示意見。

台東縣消防局領犬員柯宏儒說，台東有4隻搜救犬，5歲拉布拉多犬「健康」，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證，在參與台南、花蓮大地震救援行動中，都有發現生還者紀錄。

(中時 )

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