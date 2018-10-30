總舖師親授祕訣 一碗肉羹飄香一甲子

2018年10月30日 07:22 中時 林和生

一碗肉羹湯裡頭藏有很多細節，總讓饕客回味再三。（林和生攝）

從挑著扁擔沿路叫賣，如今已是屏東夜市內傳承超過60年的老店，一碗肉羹湯讓遊子魂牽夢縈，也讓饕客回味再三，接手小吃攤位的第二代蘇明益說，長輩只留下一句話「做吃的要用心」，因此他把客人當家人，用料自然就沒什麼好計較。

單純一碗肉羹湯細節卻不馬虎，用來熬湯的扁魚要先炸過再切碎，讓口感酥脆入味，香菇則選用台灣出產，手切肉絲採橫切刀法，讓長者吃得順口，而勾芡用的馬鈴薯粉全是荷蘭進口，成本比台灣製高出2.5倍，最後一道蛋花入湯，就展現功力。

蘇明益說，父母親起初利用一把扁擔挑著竹簍沿街叫賣，當時僅有「肉粿」一項產品，某天有位「總舖師」坐下來品嘗，建議可以添加肉羹及炒米粉等品項，便把手藝毫不保留的直接傳授，隨著來客數翻倍增加，開始有了一間店面，產品也越賣越多元，但肉羹湯始終是店內最熱門的。

有中北部的外來客曾說，只要開車一路往南，心裡就想著這碗肉羹湯，怎麼樣都一定要到屏東夜市來滿足自己的口腹之慾；離鄉的遊子每次回到故鄉，也是指定要來品嘗這一味，否則就像沒回來過一樣。

蘇明益說，為了留住客人，店內食材都是貨真價實，從上一代就教導，把客人當家人對待，讓客人感覺攤位就是自己家的廚房，親切的感覺就是讓人一來再來的祕訣。

店家資訊

店名：蘇記路邊「灘」

地址：屏東市民族路71號

營業時間：9：30-21：00（周一公休）

訂購電話：（08）7341563、0929357423

價格：肉羹湯大碗50元、小碗40元

(中時 )