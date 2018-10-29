高雄》韓國瑜鳳山登陸戰街訪 支持者大都高雄人？

2018年10月29日 22:33 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日鳳山登陸戰，湧入5萬人，支持者都來自哪裡呢？宅神朱學恒在臉書分享一支影片，是網友在造勢現場所作的街訪，受訪對象除了有從高雄各地前來加油的，也發現韓總的支持者來自四面八方，例外從板橋、台北、新竹、台中等地而來的熱情民眾，可見韓粉已外溢至台灣各地，還有人甚至遠從美國回來。

被問從哪裡來？受訪民眾來自四面八方：「我來自台中。」、「從板橋來的」、「我是從新竹來的。」、「從台中來的。」、「我今天從屏東來。」、「我是小琉球的人。」、「台中來的。」、「從嘉義來。」、「從台北下來。」、「我從桃園來。」、「我是台北人。」、「美國亞利桑那州回來。」、「我是來自大陸江西省。」、「我是台南人。」、「我從台中專程過來。」、「我特地從台南來。」3名婦人則說她們從屏東來的。 一名妙齡女說她來自美國菲尼克斯市。

在地的人說：「我從高雄左營過來的。」、「小港來的。」、「我是鳳山人。」、「我是來自高雄」、「我是從鳥松來的。」、「我住蚵仔寮。」、「我是旗山人。」、「鼓山來的。」、「我出生在鳳山。」、「我是道地的高雄人。」、「我是鳳山在地人。」、「我住高雄鳳山。」一對男女說他們是從台南跟柟梓過來的，一對夫妻則說是從旗山來的，5人喊說從小港來。

被問到為何支持韓國瑜？一名年輕人說：「有一次我看他在勘災的時候，他居然穿著藍白拖，藍白拖才接地氣啊！」一名男子則說：「我本身在大陸工作了快7年多，哪一個小孩想要流浪在外面，哪一個年輕人不想回家人身邊，哪一個城市想要貧窮，20年真的夠了！」

一個小妹妹說：「我哥哥在台中，希望他可以回來高雄找工作。」一名女子說：「我在網路看影片，就是他跟王世堅委員那一段，讓我覺得印象非常深刻。」一名穿著國民黨潮T的男生說 ：「我這次來支持他，主要是高雄的經濟真的是落寞太久了，是時候該抬起頭來，我們要把高雄的經濟帶起來！」一個媽媽說：「我也有兒子北漂，我希望他回高雄，讓高雄更好更美麗。」

一名中年男子則說：「以前的政治人物，總覺得都要從兩個爛的選一個，其實對我們百姓來講，都沒什麽好處，所以投與不投對我沒有差別，然後這次我聽韓總在說他的論述的時候，我覺得是一種希望。」還有人說：「我欣賞韓國瑜的真。」「因為他是最帥的光頭。」

(中時電子報)