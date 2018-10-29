德國梅克爾放棄黨魁 總理也只當到2021年

2018年10月29日 23:10 中時電子報 江飛宇

德國總理梅克爾（Angela Merkel）宣布，她將會離開基督教民主聯盟（基民盟,CDU）的黨魁職位，只留下德國總理一職。這是她對於執政黨團在本週末的選舉失利負責的做法，但幾乎也表示她的總理任期將是最後一任。

BBC報導，梅克爾在2000年起領導基民盟長達18年，是任職時間最長的主席之一，然而近幾次的地區選舉卻屢屢失利。在黑森州的地方選舉中，基民盟失去10%的席次；10月14日，姐妹黨-基督教社會聯盟（CSU）在巴伐利亞州議會中失去了多數席位。顯然執政聯盟已經不穩，因此她決定將不會參與12月黨主席競爭。

然而，她的決定自然會引發基民盟內部的權力競爭，以尋找她的繼任者，競爭結果結果通常在德國的聯邦選舉中確定，選舉暫定於2021年舉行，屆時梅克爾會結束她的總理職位。

梅克爾是德國第一位女性總理，長期以來都是保持著謹慎務實的形象與作風，所以民眾對她不會有惡感，政局保持穩健。

然而，她選擇接納難民的政策，逐漸失去公眾的支持，並成為極右翼的德國另類選擇黨（AfD）主要抨擊的重點，甚至在聯合政府內部也是如此，當然削弱了基民盟的支持度。再加上科隆移民的幾次性侵犯罪，和德國內部伊斯蘭極端主義對社會的威脅，都削弱了梅克爾的名聲。

梅克爾不認為開放難民進入是錯誤，但她承認準備的不周到，她說「如果時間可以倒回，我會多花幾年的時間安排，以便讓德國更好地為大量難民的湧入，做好足夠準備。」

(中時電子報)