屏東》商而優則政 黃昭展選新園鄉長

2018年10月30日 07:06 中時 潘建志

前台聯副祕書長黃昭展商而優則政，以無黨籍參選新園鄉長。（潘建志攝）

前台聯副祕書長黃昭展年底將以無黨籍參選新園鄉長，他早年從事運動器材生意，是出色且成功的商人，商而優則政，參選屏東縣立委第三選區補選失敗後，沉潛一段時間，決定參選鄉長重新出發，並承諾若當選將不領鄉長薪水，全數用在弱勢團體身上。

黃昭展早年從事運動器材生意，相當成功，因對政治有興趣，開始參與一些政治活動。他具有理想性格，覺得台灣政治文化一直很亂，不應該是這樣，決定親自參與，2014年屏東縣立委第三選區補選民進黨初選敗給莊瑞雄後，脫黨參選仍不敵莊，敗選後沉潛一段時間。

這次選舉他決定出馬競選新園鄉長，他說，因看到故鄉一直沒有進步，希望以自己的從商經驗，帶新園走出一條新的道路。他認為，新園鄉要改變必須引進企業並創造財富，他因長期在商界服務，能夠打破舊思維，讓新園鄉能夠脫胎換骨。

他表示當選鄉長後，會設立招商單位專案引進廠商到新園鄉投資，提升鄉內產業價值，也會確保鄉親自來水用水供應無虞，增加老人關懷福利，成立新園鄉公托系統，發展鹽埔漁港成為觀光、漁貨拍賣的多功能漁港等。

黃昭展也承諾當選鄉長後會捐出薪資所得，幫助新園鄉弱勢公益使用。他也獲得屏東縣議長周典論，及民報董事長陳永興等人支持，在總部成立時站台力挺。

(中時 )