律師說法》為他墮胎虛擲青春 才知男友是別人的老公

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

楊姓女子5年前與陶姓設計師交往，為他墮胎2次才發現陶男早已成家立業，氣到吃藥輕生，獲救後向陶男求償100萬元。台北地院審理發現，陶男在另案承認沒有告訴楊女自己已婚，楊女精神承受極大傷害，法官判陶男賠償60萬元，可上訴。

●法律分析

民法第184條第1項規定，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，因此若因他人侵權行為受有實際財產上損害，即依本條作為請求權基礎，向侵權人請求賠償。但新聞中時常可以看到，被害人主張自己受有精神上痛苦此種非財產上的損害，以此作為請求賠償的理由，究其在民法上的請求權基礎，則是依民法第195條第1項，不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

而因民法第195條所請求的並非實際可估算的財產上損害，以人格權等受侵害而發生的精神上痛苦更因人而異，因此法院判決時發展出，不法侵害他人人格法益請求賠償之相當金額，應以實際加害之情形、加害之程度、被害人所受精神上痛苦之程度、賠償權利人之身分、地位、經濟能力，並斟酌賠償義務人之故意或過失之可歸責事由、程度、資力或經濟狀況綜合判斷之。

本案中，陶男與楊女的交往初始，雙方皆為單身，交往過程中陶男結婚，卻隱瞞已婚事實繼續與楊女交往，事情揭發後，楊女為此仰藥輕生，還反受陶妻提告侵害配偶權要求賠償，至此，陶男的隱瞞行為確已造成楊女極大的精神上痛苦，楊女即以人格權受侵害為由，向陶男請求100萬元損害賠償，本案可審酌為雙方經濟能力、地位，及被害人所受精神上痛苦的程度，法院判賠陶男需向楊女賠償60萬元。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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