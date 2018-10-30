水電工向兩性專家求救：我同時讓一對母女懷孕了！

厲害了水電工，同時讓一對母女懷孕，急得向兩性專家求助。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

英國一名27歲水電工，寫電子郵件向兩性專家求救，他表示自己同時讓21歲和39歲的2名女性懷孕。更傷腦筋的是，她們是一對親生母女！

英國《太陽報》兩性專欄《DEAR DEIDRE》26日刊出一篇讀者來函。該讀者表示，自己是27歲的水電工，女友是21歲的飯店接待員，兩人交往2年，為了女友工時長的問題爭吵不斷，最後他們決定建立「開放式關係」（雙方都可以和其他人發生親密行為），以維繫這段感情。

水電工有健身習慣，而女友媽正好在他去的健身房當教練。39歲的女友媽身材健美，看起來只有25歲。

女友媽39歲生日派對當天，水電工前往參加，女友則是另有聚會而無法出席。派對結束後，水電工留下來幫忙收拾，女友媽想給他一個吻表示感謝，不料水電工一個轉頭，兩人雙唇相接，一時天雷勾動地火，兩人在廚房桌上就親熱起來。

突然，水電工發覺有人站在門口，那個人正是他女友！女友尖叫指責水電工踩到她底線，水電工則反駁兩人是「開放式關係」，女友便坦承與飯店同事也有一腿。

最悽慘的是，最近女友和女友媽雙雙跟他說懷孕了，而且孩子的爸都是他！

兩性專家迪兒黛（Deidre Sanders）建議水電工要分別與兩位女士深切懇談，並強調不能因某種錯誤的「競爭」心態而影響她們做決定。

此外，是否繼續懷孕要尊重女方的決定，但水電工必須明確告知她們他的態度，如果水電工不打算做出承諾，千萬不要隨便說出支持的話，說到就要做得到。

(中時電子報)

文章來源：DEAR DEIDRE I’ve got two women pregnant at the same time – my girlfriend and her MUM

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