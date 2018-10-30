睡到一半蛋蛋痛 小鮮肉忍了七天「左邊」被迫切除

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

廣東一名16歲男孩在夜間睡眠時，突然覺得左側睾丸劇痛，疼痛牽連到左腹股溝和左腰部，並且出現了噁心、嘔吐的症狀。因家住農村且深夜交通不便，家人就讓小陸吃了止痛藥片，第二天自行到藥店買了消炎藥口服。直到第七天，小陸依然疼痛難忍，家人一看，小陸的陰囊皮膚開始發紅和腫脹，才送醫。

醫生檢查發現，男孩的睾丸扭轉了360度，整個睾丸呈暗黑色。隨後，醫生們為其熱敷20分鐘，但顏色依然無紅潤跡象。泌尿外科的李天主任表示，睾丸扭轉是一種急症，一旦發現就要抓緊時間診治，否則後果不堪設想。

一般睾丸搶救的黃金時間是6小時，如果超過24小時，救回睾丸的成功率就低於10%，甚至出現睾丸萎縮或者壞死。由於已經錯過了黃金搶救時間，醫生唯有幫他進行左側睾丸切除術，同時，右側睾丸也需要進行手術固定。

睾丸扭轉也稱為精索扭轉，是由於向睾丸供應血液的精索順著其縱軸方向發生扭轉，從而導致睾丸缺血、壞死、功能喪失的疾病。睾丸扭轉可發生在男性各個年齡段，但以青少年患病率最高。

醫師表示，睾丸扭轉主要是因解剖位置異常所致，其次與運動、外傷以及寒冷因素有關，青少年一旦發現下腹痛、腰痛、噁心、嘔吐或發熱等症狀，且陰囊部出現紅腫、壓痛，就要引起注意，並馬上到醫院就診。

(中時電子報)

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