高雄》資深觀察家黎建南：韓國瑜後續還要打一種戰法

2018年10月30日 00:01 中時電子報 丁世傑

資深觀察家黎建南。（圖／本報系資料照片）

資深政治觀察家黎建南在電視節目中指出，韓國瑜10月26日在鳳山造勢只是「會師」而已，激情過後，里長的巷戰，這是後續要觀察的地方。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜10月26日在鳳山舉行造勢活動，現場湧入逾5萬人，《寰宇全視界》主持人岑永康指出，鳳山很久沒有出現這麼熱鬧激情的選舉造勢，上次是2000年陳水扁選總統，而民進黨也質疑國民黨在人數上有動員來的。

對此，資深政治觀察家黎建南在節目中表示，當然會有一些動員，但最多僅動員1萬人。黎建南指出，他5點半去，正式的會場內已經坐滿了，後來出去一下看朋友，等到7點的時候已經走不進去。

黎建南分析，在觀察選情有一個叫做「眼神聚焦」，就是觀察台下的人與台上的人有沒有眼神聚焦，如果是動員的通常是不聚焦的，就是吃便當等結束。如果有人上台打知名度演講，眼神聚焦率不到2成；但是韓國瑜講話時，聚焦率是8成以上，民眾這個時候是熱心的。

不過黎建南判斷，這場鳳山造勢也不叫「陸軍」或「陸戰」，只是「會師」而已，會師以後這些人回去催票，才叫做「陸戰」。

黎建南說，這次還牽涉到里長選舉，最後要跟民眾一對一的是里長，里長才是陸戰、巷戰，激情過後，里長的巷戰，這是後續要觀察的地方。

民進黨立委郭正亮也指出，國民黨在舊高雄縣區已經30年沒有執政，高雄市區已經20年沒執政，里長當然不認識。郭正亮認為，韓國瑜這次鳳山造勢，來的人都是散兵，表示空軍有成功，但選情膠著時，真的就是那些對選舉不是很熱中的人，是被哪一中人際關係拉去投票，這部份很難說韓國瑜有優勢！

(中時電子報)