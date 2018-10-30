NBA》奪史上總得分第一人 他說詹姆斯行

2018年10月30日 02:00 中時電子報 黃邱倫

詹姆斯本季西進洛城，生涯前15個球季得到31026分，史上排名第7，前日超越獨行俠諾威茲基，總得分來到31202分，他能成為NBA史上總得分第一人嗎？現役最老的球員諾威茲基給了肯定答案，依照詹姆斯目前的狀態與打法，是有機會改寫「天勾」賈霸留下的紀錄。

賈霸在1969-1989年期間披過公鹿與湖人戰袍，寫下至今無人能及的38387分總得分紀錄；緊追在後的是「郵差」卡爾馬龍，他在1985-2004年期間總計攻下36928分，排名第三的是「小飛俠」布萊恩，20個球季都待在湖人，總得分33643分，此3人都在湖人光榮退役。

兩度復出的「籃球之神」喬丹，曾帶領公牛兩度完成3連霸，生涯總得分32292分；曾單場得到100分的「大帥」張伯倫，打過勇士、76人和湖人，生涯總得分31419分。

詹姆斯目前只差張伯倫217分，距離喬丹的紀錄也只有1090分，以詹皇本季場均27.3分來計算，如無意外未來7場內就能超越張伯倫，本季就能躍居第四席位。

諾威茲基在受訪時表示，看起來他並沒有走下坡的趨勢，實在太不可思議了，尤其是上賽季的神勇表現更讓人不可置信，如能持續保有這樣的狀態，他是有機會改寫賈霸的紀錄。

(中時電子報)