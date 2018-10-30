同時對俄中開戰 美空軍：至少需164架B-21轟炸機

2018年10月30日 00:02 中時電子報 盧伯華

美國最新的B-21「突襲者」(Raider)遠程隱形戰略轟炸機研發工作已進入關鍵階段的，美軍也正在計劃訂購的數量。美國空軍認為，如果要應付對俄羅斯與中國兩個戰場，美軍將至少需要164架B-21轟炸機。而其建造經費若依計劃限制在2010年的5.5億美元水準，到2020年開始量產時，總規模將超過千億美元之譜。

據美國《國家利益》網站報導，預備未來取代B-52與B-1的B-21轟炸機，五角大廈審查小組正在確定其技術規格是否符合合約上的要求，諾斯洛普．格魯曼(Northrop Grumman)也正在積極進行B-21的「關鍵設計審查」(critical design review, CDR )。

如果設計通過審查，接下來就要進行整合與測試，然後是生產準備狀況審查。B-21項目執行官沃登(Randy Walden)表示，「目前是計劃在年底前完成，但我懷疑是否能做得到。」雖然已經進行了許多測試，但到首飛前還會有很多變數。

沃登說，第一步當然是要把設計做好，但這不只是設計開發，而是要生產100架轟炸機。

報導說，跟很多軍方計劃不同的是，為了防止開發的技術機密外洩，B-21的採購與管理方式與以前大不相同。原因很簡單，空軍希望這種保密措施可以防止像俄羅斯和中國這樣的敵人太了解B-21。

美國空軍B-1B將在B-21服役後陸續除役。（圖／美國空軍）

美軍的B-2「精靈」是目前全球唯一服役中的隱形戰略轟炸機，有部份也面臨老舊問題而需要退役。（圖／美國空軍）

然而，報導指出，軍方還沒有充分考慮俄羅斯和中國的遠程精確制導打擊能力，所以要求只建造100架B-21。而事實上如果B-21開始服役，空軍也打算讓62架B-1B「槍騎兵」和20架隱形B-2A「精靈」轟炸機退役。如此一來，在2030年代以後將會有76架B-52（可能更新發動機）以及100架B-21組成空軍戰略轟炸機隊。

不過，由於俄羅斯和中國都擁有遠程精確制導武器，可以有效摧毀機場和其他關鍵基礎設施，其空對空導彈也能威脅空中加油機與偵察機，切斷美軍在歐洲或西太平洋的活動能力，在這種情況下，空軍可能需要遠超過100架B-21才能對敵人進行遠程打擊。

這種評估空軍不一定會同意，在國會做證時，空軍已經向眾議院軍事委員會提出100架B-21轟炸機的要求。空軍中將邦曲(Arnold W. Bunch Jr.)說，這不只有打造飛機就行，還有維護人員的召募與訓練，飛機才能運作。在國會做證時，空軍的司令官也同意可能需要多達200餘架，但空軍副參謀長哈里斯中將表示，這些數字不正確，「比較確實的數字是165架」。

報導說，其他的單位研究──例如美國安全中心（CNAS）也差不多是如此。該中心國防研究主任普萊斯(James Price)中校認為，整體而言要有120架戰鬥編制，20架訓練機和24架備用或除役，因此，最低購買量為164架B-21。如此一來，就可以建立10個遠程轟炸機隊，每個中隊有12架飛機。

而且，讓飛機有充足的維修與保養是必要的，可以保持其應有的使用年限，不會太早除役，還能維持執勤時的表現。

報導最後說，最重要的是，今天美國空軍只有不到100架戰鬥編制轟炸機，遠遠不及同時應對俄羅斯與中國兩個地區衝突的需求，美國空軍需要的B-21比目前計劃購買的B-21多得太多了。

(中時電子報)