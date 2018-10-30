11壞習慣減短手機壽命 第3項99％人都做錯了

2018年10月30日 00:02 中時電子報 林郁庭

手機成為現代人日常生活中不可或缺的一物，隨時就會拿起來滑一下，但你有想過一個簡單的小動作做錯了，就有可能讓手機壞掉，甚至最嚴重可能還會爆炸？國外網站《Bright Side》整理出11個會害手機減短壽命的壞習慣，尤其最大的地雷，就是大部分民眾認為把充電座頭跟USB線，常常連在一起不會有事，幾乎99％的人都做錯了。

1.隨便下載來路不明的軟體

像是你在影音平台觀看影片時，旁邊總是跳出廣告視窗要你下載軟體，但你有想過其實這些軟體的來源不明？且對於手機根本沒什麼用，還可能會間接損壞手機。

2.把手機放在窗戶旁邊

即使陽光透過窗戶也會使手機過熱，過熱會逐漸影響手機的電池電量和工作效率，甚至會損壞系統的芯片。

3.豆腐頭和USB線總是插在一起

常見有人習慣把整組充電器（豆腐頭+USB線）插在插座上不拔，以便可以隨插隨用。（圖/林郁庭攝）

常見有人習慣把整組充電器（豆腐頭+USB線）插在插座上不拔，以便可以隨插隨用，但其實這樣一個不經意的舉動會縮短充電器的使用壽命，因為「電觸點」比想像中還要脆弱許多。

4.不理會手機更新軟體之提醒

「軟體」可說是手機的大腦和靈魂，須時常更新，且切記不要從非官方的地方下載軟體，這樣可能會導致手機故障，或導致你個人資料全都外洩到別人的手機上。

5.沒有定期替手機清理

手機因為常放在口袋或是包包中，移動過程中常會因此讓許多灰塵和污垢跑進手機縫隙，嚴重者甚至讓手機運行不順暢，建議可以拿去給專業人士幫你把手機保養一下。

6.開擴音功能講電話

根據國外一項研究指出，2017年有40％iPhone被偷都是因為把手機放在手上，並打開擴音接電話時被搶，建議身處當擁擠的街道上時，使用耳機通話比較保險。

7.手機隨手丟包包又沒拉上拉鍊

常常會看到許多人把手機丟在包包中，然後拉鍊還不拉，這樣做其實不僅增加入塵機會，如果你包包又東西很多很雜亂，這樣容易使手機出現過熱的情形，並進一步導致故障。

8. 用便宜電池取代原廠電池

手機電池可以說是手機的心臟，替手機更換來路不明，或是非原廠的電池，恐會大幅縮短手機的使用壽命。

9.使用仿冒的充電器

充電器仿冒品原料與原廠有差，品質更是無保障，來路不明的劣質品讓手機充電過成中，很有可能就會燒起來，損壞手機與插座，所以千萬別貪小便宜買一堆來路不明的設備。

10.自行拿異物戳手機孔

如果覺得手機孔裡卡了很多灰塵，也不要隨意拿針或是異物去亂戳，否則傷及脆弱的內部零件反而得不償失，請尋求專業人士的協助。

11.手機塞褲子口袋

手機塞口袋。（圖/本報資料照）

還記得iPhone 6曾發生過被人坐彎的悲劇？這可能發生在任何超薄的智慧型手機上，如果你長期都這樣把手機放在後口袋中，久了手機很有可能會出現彎曲變形的問題，除此之外，將手機放在後袋中，上廁所一脫褲子時，常會因此噴飛手機，增加被撞壞的可能性。

(中時電子報)