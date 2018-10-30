高雄》藍綠鳳山造勢後這一仗勝負已定？ 苦苓：未必

2018年10月30日 00:10 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長選舉藍綠激戰，知名作家苦苓坦言，上回他質疑國民黨候選人韓國瑜行騙，被一堆網友罵到滿頭包。如今他再度勇敢評論高雄選情，對高市長這一仗是否勝負已定，他認為未必，因韓國瑜仍有5個隱憂。

韓國瑜為啥會紅？苦苓藉老丁和老王兩人的對話，直言韓「冒充」素人，走台北市長柯文哲路線，自稱「賣菜的禿頭」，拉近和民眾的距離。讓很多人都忘了他當過兩屆立委、議員和副市長，根本是不折不扣的政治人物。韓還故意發表一些有爭議的政見，是因為這樣才有能見度啊！甚至指韓國瑜很會扮弱者，說民進黨的權力比玉山高、金錢比台灣海峽還深，自己卻像隻孤鳥，啥都沒有。不過老韓驍勇善戰、敢於創新，和傳統的老國民黨不同，這也是能吸引更多人的原因。

那這一場勝負已定了？苦苓在《東森新聞雲》的雲論撰文直言，未必！因韓國瑜還有5個隱憂：1.他說高雄「又老又舊」，傷了很多高雄人自尊心，若沒彌補，會流失不少選票。2.他當初那些「胡說」政見已深植人心，有人會覺得他不可靠，最好說清楚那是玩笑話。3.韓的「來高雄投資，提供一千個工作會，親一個；提供一萬個工作機會，陪睡一晚。」說法輕浮，老一輩和老實的高雄人很難接受。4.韓聲勢雖大，但「空氣」能否化為選票呢？這點千萬別太自滿。

(中時電子報)