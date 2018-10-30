宜蘭綠舞邀來「全台灣」最會打果汁的男人─北醫韓柏檉教授教學康養之道

2018年10月30日 03:07 工商 張佩芬

美力心旅行 X 北醫韓柏檉教授。圖：業者提供

義時饗宴-爐烤海鱺魚襯明蝦佐柴魚奶油醬。圖：業者提供

帶家人到綠舞感受不一樣的大自然之旅。圖：業者提供

綠舞觀光飯店風呂浴場。圖：業者提供

秋末冬初之時，宜蘭綠舞觀光飯店新活動接連推出，讓賓客們不僅心靈能放鬆，還能擁有味覺上的享受，最後再把幸福通通訂回家。首波將於11月12 日至 11月13日首次與台北醫學大學合作，為大家邀請來「全台灣」最會打養生果汁的男人─北醫韓柏檉教授，一起來瞭解排毒養生的「心生活哲學」。

蝶舞咖啡館全新套餐「義時」，特別挑選宜蘭當地食材並融合主廚再專研義大利熬煮方式，製成精緻奢華餐點，讓賓客在宜蘭也可嚐到異國風情薰陶下的美食饗宴。即日起綠舞線上旅展限定優惠已推出，只要您動動手指，就有機會一秒入境日本，展開前所未有的幸福體驗。

現代人上班、家庭壓力大，在忙碌的過程中，不知不覺也忽略了自己身心疲憊，需要好好照顧身體之顧慮，因此這次我們為大家推出與韓柏檉教授一起的「美力心旅行」，本專案為1泊3食，可提供四人房服務，每人費用為NT$6,050。在兩日活動中，跟著韓教授親自打養身果汁、體驗浴衣抹茶優雅生活、瑜珈太極放鬆身心及韓教授量身打造的舒壓舒食養身鍋等，讓身心在綠舞大自然環境的圍繞下，有個放鬆心靈、好好養身的機會，名額有限訂完為止。

10月起蝶舞咖啡廳主廚推出了「義時饗宴」，以義式傳統工法融入於蘭陽料理之中，《主廚手作布拉塔蕃茄起士沙拉》以融合了義大利Mozzarella、Cottage兩種起司的結合，仿如戲法般呈現出多層次的巧思趣味，《南方澳甜蝦魚麵》及《嫩煎干貝奶油蕃茄濃湯》則結合了宜蘭當地三星蔥和礁溪溫泉蕃茄，看似濃郁但入口時清爽且伴著獨有香氣，讓人回味無窮。

主菜分別推出《帕瑪火腿捲冬山鄉蒜味春雞》，特選以義大利帕瑪火腿製成，再搭燻烤入味的蘭陽鹹豬肉，品味香氣的溫柔綻放，重新詮釋義式滋味，《爐烤海鱺魚襯明蝦佐柴魚醬奶油醬》採用的是主廚特選明蝦及烏石港野生海鱺魚以文火烹調，肉質特別扎實富彈性，搭配調醬透著絲絲的甘美《低溫爐烤牛小排嫩煎菲力牛排格瑪蘭威士忌紅酒醬汁》則選用兩種牛排搭配格瑪蘭威士忌搭佐紅酒做為醬汁相佐半熟粉嫩帶生的不同肥美滋味，帶您進入更多層次的味覺享受。

難得的假期間不只是要好好放鬆一下，帶著家人或好友來宜蘭綠舞感受不一樣的大自然之旅，也同時留下美好回憶。綠舞年度最優惠線上旅展，讓你一秒到日本，推出極景客房與Villa票券 3.8 折起、餐飲票券 5.1 折起及日式主題園區套票 4.8 折等多項優惠。線上旅展連結：goo.gl/21bRsU

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