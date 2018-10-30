專訪／達悟族金馬準新人情感豐沛 被要求「罵阿嬤」自責悲傷

鍾家駿本色演出蘭嶼孩子的生活，同時傳達出細膩情感。（海鵬提供）

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鍾家駿在國中是熱舞社成員，還參加無伴奏合唱團。（粘耿豪攝）

國片《只有大海知道》由年僅14歲的達悟族演員鍾家駿主演，以生動自然的演出入圍本屆金馬最佳新演員獎，他飾演日夜期盼父親回家的蘭嶼小男孩，有不少和阿嬤相依為命的畫面，談到最難演的一幕，鍾家駿表示是要對阿嬤耍脾氣，他非常抗拒對長輩生氣發怒，演完後還很傷心，導演崔永徽透露：「他還對黃尚禾說：『導演為什麼要讓我演這場戲！』」

飾演阿嬤的演員是鍾家駿舅婆，他在片中主動喂阿嬤吃飯、拉住對方的手，原來都是即興演出，但鍾家駿不覺得奇怪，更表示：「我把她當成我的阿嬤！」他其實是情感豐富的大男孩，一場阿嬤勸他不要太想念父親的戲，鍾家駿表示一看到阿嬤先哭，自己也相當不捨，「我看著她就真的會想哭。」每次看大銀幕依然得偷擦眼淚。

鍾家駿從小就表演慾旺盛，國小代表學校參加英文話劇、歌唱比賽都拿下第一名，最近更迷上玩類似「抖音」的美版短影片APP，自拍上傳各種搞笑影片，已累積600多位粉絲，他也大膽和其他外國用戶交流，甚至被撩：「Are you single？（你單身嗎）」

鍾家駿的偶像是女神卡卡（Lady Gaga）：「從小就聽她的歌長大！」從東京影展返回台灣後，還先看了卡卡主演的《一個巨星的誕生》，不過崔永徽趕緊在旁補充，「他看到比較『激烈』的畫面會自己把眼睛摀起來。」他嚮往之後能到台灣本島求學，但他在電影不斷想念赴高雄工作的父親，自己卻想離開蘭嶼？他表示兄姊都在本島當兵、唸書，自己則鎖定影視相關科系，盼往表演之路前進。

(中時 )

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