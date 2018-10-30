侯友宜民調領先仍感危險 蘇貞昌遭嫌惡意謾罵多

2018年10月30日 09:00 中時電子報 張怡文 ／專題報導 ／專題報導

年底選戰進入倒數階段，離11月24日的九合一選舉只剩不到30天的時間，今年選情最激烈的區域，同時被藍綠視為不能丟掉的新北市，已進入最後緊鑼密鼓階段，代表國民黨參選的新北市副市長侯友宜屢屢在民調中勝過對手、民進黨候選人蘇貞昌，據最新民調顯示，侯友宜再度領先蘇貞昌21.9個百分點。

這份民調調查中最特別的內容，是調查誰在選舉中謾罵，調查結果蘇是29%，侯只有5%，蘇是侯的6倍，有29%的民眾認為，蘇貞昌在惡意謾罵，對照蘇貞昌的支持率只有22%，明顯顯示選民已厭惡負面選舉方式。也是這份民調中，蘇最明顯多過侯的數字。

據《美麗島》電子報最新民調顯示，44.4％受訪者支持侯友宜，22.5％支持蘇貞昌，大幅領先蘇貞昌21.9個百分點。

調查顯示，蘇貞昌僅在泛綠民眾領先侯友宜，值得注意是女性、或20至29歲與40至49歲、或專科以上學歷、或中立民眾對蘇貞昌的支持皆低於2成，落後侯友宜的幅度較大

此外，調查顯示，侯友宜的信任指數61.0點，也大幅領先蘇貞昌的48.8點，其中關鍵的中間選民有48.6%信任侯友宜，38.6%信任蘇貞昌，顯示中間選民對侯較青睞。

自選戰開打以來，侯友宜的聲勢一直很旺，就連其他媒體的民調都明顯領先蘇貞昌，據各媒體民調顯示，《自由時報》侯友宜39.86％、蘇貞昌30.89％，《蘋果日報》侯48％、蘇24％，TVBS公布的10月民調顯示，侯拿下5成支持率，也大幅領先蘇的3成。

新北市是全國最大票倉，蘇貞昌的選情必須靠總統院長級拉抬，卻有三成民眾認為蘇貞昌有惡意謾罵。

10月中旬，為挽救蘇貞昌選情，行政院長賴清德宣布停建深澳燃煤電廠，據《旺旺中時》媒體集團民調顯示，侯友宜仍以49.1％支持度大勝蘇貞昌的31％。

綜觀各媒體民調結果來看，有3成的中間選民未表態，還在觀望，這些人也成為藍綠爭取的重點。地方人士直言，新北市結構傳統雖藍大於綠，但近年藍綠基本盤已落在3成5比3，大約有3成、120萬的中間選民未表態，因此侯友宜雖然民調高，卻仍強調「票要投出來才是真的」。

侯友宜27、28日跑競選場子的時候，因而多次喊出「告急牌」，呼籲支持者一定要出來投票，大家不要以為他民調高，「其實我很危險」，朱立倫執政成績佳，4年前競選連任時，大家都認為，朱立倫穩當選，「票開出來差點翻船」、「當初民調20％以上，結果最後票開出來只贏1％差點翻盤」。

雖然民進黨深澳政策臨時翻轉，但侯友宜民調仍往上衝。

目前侯友宜有執政優勢，再加上「警界硬漢」和「南部囝仔」形象，以及侯友宜明顯成為國民黨內中生代人選，都替他加分不少，相比之下，蘇貞昌雖然回鍋新北市，不少支持者對政績仍記憶猶新，但在民進黨中央執政不利的情況下，讓不少中間選民失望。

民進黨內也直言，中央執政爭議多，如總統蔡英文日前搭雲豹視察水災、台鐵普悠瑪翻車等負面形象，使得蔡英文輔選變反效果，尤其中間選民多的地區，候選人都不太希望蔡英文去密集輔選。

雖然侯友宜占據領先優勢，卻不敢掉以輕心，輔選團隊也加強組織戰，以鞏固外地「同鄉會」的票源，就連傳統支持綠營的嘉義、雲林同鄉會也轉向支持「自己人的侯友宜」，侯友宜近來也積極推出形象廣告，力爭中間選民支持，希望能重燃選民熱情，拿下最後的致勝關鍵。

(中時電子報)