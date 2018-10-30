豬隊友再現！陳其邁競選車吵醒小嬰兒 小編傲慢答「戴耳塞」

2018年10月30日 03:07 中時 柯宗緯

網友向陳其邁粉專小編反應競選車太吵，對方竟要她戴耳塞。（柯宗緯翻攝）

有網友也遇到競選車太吵向北市中正、萬華區市議員候選人徐立信反應，對方立刻道歉。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁再現豬隊友！綠委邱議瑩「陪睡說」餘波盪漾，又有新隊友「神助攻」。1名女網友在臉書「爆廢公社」指出，自家住9樓關窗，但強褓中的女兒被陳其邁競選車吵醒，她向陳其邁小編私訊反應，孰料竟得到「若不想聽可以準備耳塞」的傲慢答案，簡直令人傻眼。

網友Audrey Chiu在臉書反應，「我女兒會被他們家的競選車吵醒，住9樓已關窗....」並附上與陳其邁粉絲團小編對話，她將此事反應給小編，對方竟回「小編會再來跟負責的同事討論此事。但是若不想聽可以準備耳塞。因為小編都是這樣拒聽韓國瑜、黃紹庭、陳若翠跟許崑源的宣傳車」。

Audrey Chiu接著答「小嬰兒可以戴耳塞的話」，小編又說「小編家住24樓還要戴耳塞。真是的」讓這名網友大動肝火怒嗆「我真他媽的佩服你」，沒想到小編也不好惹，「媽媽不要有事沒事就罵他X的、什麼的。對小朋友有不良影響。」這位媽媽文末還註記「#想請教哪裡有賣嬰兒用的耳塞」。

該網友氣不過陳其邁小編發言，將對話截圖PO網要網友公評。其他網友一面倒認為不恰當，猛酸「小編其實是韓國瑜派來的

管理」、「邱議瑩還不夠，又來一個豬隊友」，也有網友反應「我家住11樓也都只被陳其邁的宣傳車吵，奇怪這個小編是在哪聽到韓國瑜的宣傳車的... 為何我們都是被他家的其邁吵...啃」

也有挺陳其邁的網友幫忙滅火，認為對話不夠清楚，不能還原原意，甚至有人認為是造假、改圖，「創兩個假帳號互相對話，截圖起來再修改成陳其邁的頭像，我也會=.=這抹黑手段也太粗糙...」、「這戲導的極差，先備份，等看熱鬧」、「這種假帳號對話，林北八百年前就用來騙媽媽過了啦～～～」。

然而，有網友也遇到競選車太吵向北市中正、萬華區市議員候選人徐立信反應，對方立刻道歉，直說會改進，更要親自到府上拜訪道歉。該網友PO出對話截圖，要大家對比看看。

(中時 )