10月30日三大報頭條

2018年10月30日 04:49 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●全球又多一位民粹主義國家領導人!有「巴西版川普」之稱的極右翼候選人波索納洛28日贏得總統大選，也把這個拉丁美洲第一大國拉入右翼陣營。波索納洛承諾會重塑巴西的外交政策，特別是改善與美國關係。他也對台灣態度友好，曾於今年3月訪台。

●上周五流感疫苗傳出1劑法廠賽諾菲公費流感疫苗變色，才過兩天，流感疫苗又出包！疾管署昨天再度公佈1劑流感疫苗出現白色懸浮物，出包的是國內的國光公司生產，給六個月以上、三歲以下幼兒施打的0.25ml劑型國產疫苗，讓家長聞之色變，質疑政府太誇張。疾管署表示，已暫停撥發該批疫苗，並要求藥廠3天內提出說明。

●綠委邱議瑩因「陪睡說」惹得滿身腥，但她29日態度強硬，堅持不認失言、更沒錯，不會辭去陳其邁競選總幹事，反而「討拍」自己被獵巫式攻擊，「只因為我是綠的，因為我叫邱議瑩，我就該死？」該譴責、認錯的是韓國瑜挾著網路聲量高，就言語歧視女性，要韓道歉。

●綠委邱議瑩一番「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」的話，令人丈二金剛摸不著頭緒，雖不知她為何有此發言，但足以惹惱女性，邱的本意雖是要幫陳其邁打韓，但邱的失言成為眾矢之的後，反成為陳其邁的「豬隊友」，不過，此次的陪睡風波也提醒韓國瑜，愈是關鍵時刻愈不容得意忘形，只要稍有閃失，隨時都可能被對手「見縫插針」。

◎旺報

●近期伴隨人民幣貶壓不斷、離岸市場空頭蠢動等情形，讓人民幣「破7」再引熱議，雖然29日人民幣中間價終結4連貶、回升133點開出6.9377，刺激在岸匯價開盤一度小拉回，但隨後續跌態勢仍舊明顯，最終跌82點破「6.95關卡」收在6.9560，創近10年半新低點紀錄；離岸匯價到晚間6點更開出6.9617，較早上9點跌94點。

●人民幣匯率近期波動跟著中美貿易戰、中美本身與全球的經濟情勢而變化，雖然在大陸經濟表現與人行把關下，理應不致於出現單向快速貶值的情形，但不可否認的是，人民幣整體緩貶格局幾乎被市場認定，關鍵只在於貶多快？人行能放手貶到多深？因此從投資面向上，投資族恐怕要格外留意人民幣匯率變化帶來的匯差影響與風險。

●強美元的結果讓美商陷入四面楚歌的窘境。中美雙方貿易戰開打，美元指數一路奏凱歌呈現上漲走勢，此舉不止讓人民幣承受很大的貶壓，如今連美商也都受不了，因為強美元的關係，正在削弱美國製造業的全球競爭力，同時也打壓了美國產品的銷路。強美元表面上讓美國贏了面子，實質上卻是輸了裡子。

●美國對中國利用自由貿易的遊戲規則來實現自身的經濟成長，十分不滿。現在雙方開啟的了貿易易戰，美國川普政府試圖建立有損中國利益的新世界經濟秩序，但這項施壓的作法卻不為中國接受，雙方的角力拉鋸戰，短期內很難畫下句點。

◎工商時報

●行政院副院長施俊吉昨（29）日在5G應用與產業創新策略（SRB）會議上表示，基於5G建設成本高，而台灣發展5G係以推展創新應用做為主要政策，因此建議台灣5G網路要有共建的思維。政委吳政忠也首度拋出電信業共建一條「5G高速公路」議題，為市場拋下震撼彈。

●中國政府全力馳援股市並澄清流言，但市場信心仍極度不穩。受國家隊抽腿清盤利空消息影響，及股王茅台盈利下跌反應內需消費市場不振，滬深兩市昨（29）日雙雙重挫逾2％，10月只剩下最後兩個交易日，至今本月跌幅已逼近1成，創下10年來最大單月跌幅。

●外資昨（29）日稍稍轉買，台股獲得喘息空間。法人認為，台股本波低點打到9,400點，大致滿足外資圈悲觀情境預測值9,200點，反彈仍有望力拚重返萬點，全看台積電、金融股，以及較穩健的傳產龍頭，但前景有疑慮的跌深股，反彈仍應減碼。

●繼日本避震裝置大廠KYB後，日商再度爆出數據造假醜聞！日立旗下的日立化成（Hitachi Chemical）坦承偽造半導體封裝材料檢測數據，並已向客戶通報此不當行為。這是日立化成今年以來第2度傳出造假事件。受此消息影響，日立化成周一股價大跌7.57％，以1,637日圓作收，本月迄今下跌約28％。

(中時電子報)