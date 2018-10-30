北部濕涼！中南部空品差！中颱玉兔週三起雨襲北台

2018年10月30日 04:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋意濃！今（30日）起受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部濕涼有短暫雨，至中南部則多雲到晴，日夜溫差逾10度，外出需保暖！今日最低溫出現在嘉義的15.7度，氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報。此外，今日中南部空品差，另中颱「玉兔」影響，明天起周三至周六北部、東半部有出現大雨至豪雨的機率，要特別注意。

氣象局今（30日）針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚天氣亦涼；今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部及北部地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日北部、東部偏陰涼，低溫18～21度，白天高溫25～28度；中南部白天較為暖熱，高溫約29至31度，但日夜溫差逾10度，外出需記得保暖。部分地區紫外線指數為高量級，外出需做好防曬工作。

中度颱風「玉兔」持續朝西接近呂宋島，預估進入南海後會稍微北轉，屆時受外圍環流影響，週三至週六（10月31日至11月3日）台灣北部、東部有大雨或豪雨發生的機率。

今日受颱風外圍環流及強烈東北風影響，台灣北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣海峽南部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。

空氣品質方面，今日受東北風和玉兔颱風的外圍環流影響，但空氣品質仍不佳，雲嘉南地區因為強風，容易有地表揚塵，西半部午後因光化反應容易使臭氧濃度升高。中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門及澎湖地區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗地區為「普通」等級；宜蘭及花東地區為「良好」等級。

(中時電子報)