台魔術師劉季陵登國家戲劇院 ！要把管弦樂團「變不見」？

2018年10月30日 05:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

魔術師飆奇幻！國家戲劇院上演精彩魔術秀！ 管弦樂團「變不見」！國際魔術界最高榮譽獎項，被譽為「魔術界奧斯卡」的梅林獎（The Merlin Award）頒發給台灣魔術師劉季陵，記者會上由國際魔術協會主席東尼·哈辛尼(Tony Hassini）親自頒獎，劉季陵成為首度有台灣人獲最佳幻術師(Best Illusionist)殊榮的第一人。

梅林獎一直有魔術界奧斯卡的美譽，由全球最大的魔術組織國際魔術協會（International Magicians Society）設立。曾經獲得過此獎有著名的超級魔術大師大衛·科波菲爾(David Copperfield)、克裏斯·安吉爾(Criss Angel)、道格寧(Doug Henning)、大衛·布萊恩(David Blaine)、白老虎兄弟(Siegfried & Roy)等，都曾獲此獎項加冕，華人魔術師劉謙也曾於2010年獲得此獎。

金曲獎作曲家劉季陵，除了過去廣為人知的音樂創作，2012年創立世界唯一以大型魔術表演（又稱幻術illusion show）為主的表演團體─「魔浪超劇場NXTheatre」，與幾米、導演鴻鴻攜手合作，首創國內第一部融合故事、音樂舞蹈及大型幻術的音樂魔幻劇場，全新型態的定目劇表演，締造了105場售票連演的紀錄 (魔術界至今無人超越)。

《消失的管弦樂團》憑空變出直升機。（主辦單位提供）

其後，劉季陵以地理位置為征戰目標，在國家音樂廳、全省劇院演藝廳、文創園區、圓滿劇場、ATT SHOW BOX 12場連演挑戰萬人座位…以跳脫對魔術幻術的刻板印象，華麗多媒體投影、神奇舞台機關、瞬間幻化劇場空間，展現了大型魔幻劇場(Illusion Theater)更多的可能性。

由團長劉季陵領軍、詩人鴻鴻擔任戲劇顧問，結合幻術、音樂、戲劇、影像等各方人才所製作的親子劇場《消失的管弦樂團》，五百年後的地球作為故事開端，在異星外力的影響下，地球的景象也因而錯位漂浮，而魔術、科學兩者相乘下，能如何解救地球？演出亮點除讓一整個管弦樂團憑空消失外，現場並有10多款來自拉斯維加斯的超級豪華大道具，其中幾款更是世界唯一由大衛魔術機關設計師所設計打造的幻術機關！

魔浪超劇團維持一貫的取之社會，回饋社會的行動，將總票房的10%捐贈予長期致力於身心障礙者照護之『財團法人苗栗縣私立幼安教養院』，邀請大家一起看好戲、做公益，盼前來欣賞的觀眾與家庭，能對早療、長照、身心障礙照護等議題能有更多關懷和理解。《消失的管弦樂團》將於11月11日於國家戲劇院演出，詳請請至兩廳院售票系統或至魔浪超劇場(NXTheatre)粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/NXTheatre/

《消失的管弦樂團》世界唯一：床與女孩無重力漂浮。（主辦單位提供）

《消失的管弦樂團》

時間 : 11月11日（日）14:30、19:00

地點：國家戲劇院

(中時電子報)