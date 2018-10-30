美學者：陸美貿易戰對美期中選舉影響微乎其微

2018年10月30日 08:18 中時 李文輝

美國之音今天報導，一星期後美國即將進行期中選舉。儘管川普總統在為共和黨候選人助選時經常提到移民問題以及中美之間的貿易爭端，但是美國一些頂尖政治策略師認為，美中貿易戰等外交方面的議題對這次中期選舉的影響微乎其微。

美國民主黨的資深政治策略師卡維爾 (James Carville)29日在外交關係委員會一場有關美國期中選舉研討會上表示，外交政策議題對這次期中選舉影響接近於零。

報導指出，不過，這位在1992年幫助柯林頓贏得總統大選從而奠定地位的民主黨政治策略師表示，美中貿易戰在這次期中選舉是很大議題，對中西部一些州的選舉會有一些影響，但美國選民沒有把它看成是外交議題。

他說：「我認為，它顯然是外交政策議題，但人們把它更多的看作是一個經濟議題。在北達科他、印第安那州和南達科他州等地，這個問題談論得很多。但是在其他地方，我不認為人們已經注意到這個議題，但是他們會的。」

卡維爾認為，美國媒體關注得非常多的中美洲移民大軍的問題就是2014年中期選舉中的伊波拉疫情危機。當時，這個危機在期中選舉前討論得非常熱鬧，但是選舉一結束，這個問題就在新聞中消失了。

卡維爾認為，11月6日選舉夜將是一個「藍色之夜」，即民主黨會贏得勝利。他不確定的是這個藍色有多深，即民主黨獲勝的程度有多大。

美國之音稱，長期關注美國選舉的分析人士、獨立線上通訊《庫克政治報告》編輯沃爾特(Amy Walter)也認為，美中貿易戰沒有像一些人事先預期的那樣對期中選舉造成影響。

她表示：「看起來，這些議題對美國中西部州沒有造成什麼影響，部分原因是，對於那些受關稅影響最大的選民，不管是農場主還是小業主，他們仍然認為，在整體政策上，川普總統是對的。他們願意姑且相信他，對短期的後果雖不高興，但還是支持總統，因為最終他在中國的問題上會做正確的事，我們將會與中國有一個更好的貿易關係，不會讓中國像以前那樣逃脫責任。」

在川普對大陸進口產品徵收關稅後，大陸針對性對美國大豆等農產品徵收關稅，而這些農業州選民被認為是川普的堅定支持者。川普對大陸的做法非常不滿，認為這是干預美國的選舉。

(中時 )