六都恐只能拿下桃園？他點出民進黨在台中、高雄隱憂

2018年10月30日 07:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底選戰進入倒數，自從國民黨高雄市長參選人韓國瑜帶動「韓流」席捲政壇後，許多縣市的國民黨參選人選情都有被拉抬。已退出民進黨的無黨籍台南市長候選人蘇煥智表示，民進黨執政後經濟不佳，他說目前六都選情，只有桃園穩，「台中、台南、高雄在最後期間都還需要注意有否犯錯」。

隨著韓國瑜人炒熱選舉，許多國民黨籍參選人紛紛邀他站台拉抬聲勢，盼藉此召喚出更多藍軍選票。而民進黨這兩年來中央執政不佳，導致民心思變，外界也高度關注這次選舉將會對民進黨帶來多大衝擊。

據中評社報導，蘇煥智分析六都選情，他說台北市長柯文哲選情仍較穩定，且民進黨中央執政後經濟不好，且台北選民又是經濟選民、中間選民居多，因此綠營要有所突破很困難。新北市部分，經濟、中間選民也較多，且民進黨推出的蘇貞昌不太符合年輕世代的期待，因此綠營要挑戰藍營不太容易。

至於台中部分，蘇煥智說台中市長林佳龍與國民黨盧秀燕的差距不會太大，雖然中央執政不力，且空污議題被藍營炒起來，他說目前看來林佳龍有執政優勢，略佔上風。而這次選戰焦點高雄，蘇煥智認為民進黨在南台灣的底子強，韓國瑜要成功翻盤還差了5%至10%的距離，民進黨陳其邁不要在這倒數20多天犯錯。

蘇煥智也提到他參選的台南，他說目前主要是他、無黨籍許忠信與林義豐分散中間選民的力量，他說民進黨黃偉哲看起來穩定領先，但蘇此次搜集大創案匯款等相關資料提告，只要資訊充分揭露，民進黨台南選情不見得會很穩定。在桃園市的部分，蘇說國民黨陳學聖沒有打得很好，要挑戰民進黨桃園市長鄭文燦有點困難。

(中時電子報)