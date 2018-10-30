基隆》韓國瑜效應外溢？他揭謝立功自曝民調落後真用意

2018年10月30日 08:01 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜可能讓高雄綠地變藍天的效應外溢到了北台灣？國民黨基隆市長候選人謝立功29日公布一份自己委託民調公司進行的民調，結果顯示，未加權前支持度林右昌約42.4％，謝立功約29.7％，謝落後林12.7％。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今天指出，這個看起來是「長他人志氣，滅自己威風」的蠢事，其實反應出候選人誠實特質和選情變化。

在昨天的記者會中，謝立功競選總部強調，民調顯示，基隆市民對蔡英文總統不滿意度高達53.2％，滿意只有29.1％，對中央政府處理普悠瑪事件則高達50.4％不滿意；充分顯示出基隆市長選情在過去1、2周內出現快速翻轉，謝立功的選情快速上升10幾個百分點，林右昌的選情則急速下滑。

謝立功並舉例說，2001年基隆市長選舉，許財利民調輸李進勇17％，開票結果出來，許財利倒贏17％，所以選舉沒有到最後一刻，勝負難分。

包正豪今早在臉書PO文指出，公布自己輸超過抽樣誤差的落後數據，不是拿個「黃金交叉」來自欺欺人，是誠實面對結果。謝立功的這項「不智」行為，其實又有動員藍軍的用意。基隆原本是泛藍優勢區，但歷經先前的分裂，加上林右昌的現任優勢，現在謝立功/國民黨處於劣勢。有很長一段時間，林右昌根本老神在在，因為沒有對手。

但是，包正豪說，整個台灣社會氛圍在變（眼光飄向某光頭），加上耕耘，基隆選情似有變化，而謝立功應該是嗅到了這種變化，也體認到藍軍支持者尚未整合完成的事實。這個民調訊息的訴求對象是傳統泛藍支持者，給他們一個翻轉的希望，是催促他們歸隊的訊息，是否能夠有效，還是要看後續相配套的動員策略了。

(中時電子報)