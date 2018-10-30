「酒國名花」缺錢買衛生棉 工程師噴錢才知她是…

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名林姓竹科工程師透過臉書，網戀一名自稱酒店名花的「程姓女子」，「程女」藉口多變，佯稱還賭債、缺錢買衛生棉等屢屢向林男借錢，林男前前後後共匯37次，狂噴近百萬元，直到「女友」突然失聯，才知「程女」原來也是男兒身！

判決書指出，郭姓泥水工2015年盜用美女照片，在網上佯稱在酒店上班的程姓女子，認識林姓工程師，還塑造成身體孱弱的酒店名花，多次以缺錢需要生活費 、缺錢買衛生棉、欠朋友錢、被開罰單、百貨周年慶需要錢、償還賭債35萬元，否則要回特種營業上班、腎臟發炎很痛在上海住院，不住院會有生命危險等，多次向林男要錢，林男極為呵護「女友」，對於「她」的要求全都照單全收。

郭男還假冒旅英奧迪車手郭家銘的表姊，謊稱幫忙支付表弟的奧迪維修費，要林男匯10萬元，直到2016年2人認識滿一周年，林男要求見面遭拒，要「程女」還錢對方卻立即失聯，林男才知受騙，但已為時已晚，林遭騙走99萬7600多元。

法官認為郭男假冒女子博取工程師同情，再將他當作提款機詐取財物，導致林男情感及財產遭受損害，且郭男犯後一度否認犯行，迄今尚未與被害人和解亦未賠償損失，因此依詐欺取財罪判刑3年，民事部分判如數償還。

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(中時電子報)

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