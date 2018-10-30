MLB》倒數3天 王牌柯蕭會離開道奇嗎？

道奇王牌左投柯蕭正考慮是否留隊。（美聯社資料照）

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中時電子報

當今最優秀的棒球員是誰呢？這個人選不外乎是天使外野手卓奧特(Mike Trout)與道奇投手柯蕭(Clayton Kershaw)。然而這兩人的共通點就是沒有英雄命，卓奧特只打過3場季後賽，打擊率0.083，柯蕭則是5度在世界大賽登板，4次打了敗仗。

柯蕭還剩下兩年7000萬美元的薪資，現在取得跳脫合約的權利，他會不會離開道奇呢？柯蕭說：「我還沒決定，接下來3天我會好好思考。」柯蕭是道奇的靈魂人物，但是有很多這樣的球員最後也轉隊了，身為未來的名人堂球星，柯蕭很渴望奪冠，若選擇離去大家也能理解。

柯蕭不明白自己為何這麼倒楣，回想第5戰首局那一轟，「兩好球沒有壞球，對手居然還打得到我的滑球，我為此付出了代價。」柯蕭今年直球球速略微下滑，滑球是他重要武器，但那種球速壓不住紅襪打者。

單論季後賽的表現，柯蕭並不算差，頂多是平庸，累積9勝10敗、4.32自責分率。然而像柯蕭這樣的人，平庸是不允許的，更何況他今年一個人敗掉兩場世界大賽，跟去年的達比修有差不多。柯蕭6次在生死關頭登板，道奇輸掉其中4場，雖然以他的地位不太會被指責，但難免心灰意冷，究竟是否離開道奇，他必須在本周做出答覆。

(中時電子報)

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