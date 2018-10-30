台中市自來水管線將全面更新 供水更穩定

2018年10月30日 08:06 中時 陳世宗

台水第四區處指出，南屯地區三厝街一帶自來水管線汰換，預計107年底前設計完成！（陳世宗翻攝）

台中市南屯區三厝里為早期發展的地區，目前該地區所採用的管線，係依據當時民國80年間用水情況，佈設管徑100、200公釐塑膠管，但隨著南屯地區人口成長、經濟發展，民生及工業用水急遽增加，惟當時台水公司工程經費有限，為加速滿足地區用水需求，故採用較具經濟之塑膠管線。

目前三厝街自來水管線已埋設20年以上，老舊且已逾使用年限、各項工程不斷挖修及歷經921大地震，致管線漏水嚴重，台水公司第四區處已於105年起即著手規畫該區管線汰換計畫；主要針對文心路、五權西路及河南路等主要供水幹線，加大管徑辦理汰換，目的為增加管線輸水往南屯地區之能力，以維護該地區整體用水無虞。

台中市議員張耀中邀集三厝里長黃俊銘、建設局處長陳全成、台水公司董事長郭俊銘、第四區處處長蕭淑貞等，於三厝社區發展協會活動中心召開南屯區三厝街一帶老舊自來水管線汰換說明會。

郭俊銘表示，自其上任以來極為關心管線漏水議題，除要求台水公司加速汰換老舊自來水管線，並大量採用使用年限長達40年之延性石墨鑄鐵管；另有關用戶外線管線，亦效法日本嘗試選用不鏽鋼波狀管，雖金屬管材之造價遠高於塑膠管材數十倍以上，但為降低漏水率及穩定民眾用水水壓，仍不惜成本砸下重金維護自來水管網。

台水第四區處處長蕭淑貞說，本工程汰換管線範圍預計將大墩十一街、向上路二段、永春東七路、黎明東街、三厝街等路段及鄰近巷弄，全面將老舊自來水管線汰換，將原設100~200公釐之老舊自來水塑膠管，重新埋設口徑為100~300公釐之延性石墨鑄鐵自來水管，計3,450公尺，另配水管兩側177戶之用戶外線塑膠管亦同步全面更新為不鏽鋼波狀管。

蕭淑貞強調，南屯地區三厝街一帶自來水管線汰換，預計107年底前設計完成，後續交台中市政府統一挖補作業施作，預定108年度可完工，完成後即可提升該地區水量、水壓之供水品質並降低漏水率；另工程交統挖作業又可避免重複挖掘道路及影響用路人權益，更可節省路面修復費，可創造台水公司、台中市政府及民眾三贏局面。

(中時 )