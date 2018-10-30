嘉義》潑漆案頻傳 涂醒哲競選總部也遭殃

嘉義市長涂醒哲競選總部凌晨遭不明人士潑漆，挑釁、警告意味濃厚。（涂醒哲競選總部提供）

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嘉義市長涂醒哲競選總部凌晨遭不明人士潑漆，挑釁、警告意味濃厚。（涂醒哲競選總部提供）
總部人員現正忙著清理現場，用松香水擦洗地上的油漆污漬。（涂醒哲競選總部提供）

嘉義市潑漆案頻傳，現連嘉義市長涂醒哲的競選總部也遭殃！30日凌晨4點15分，警方巡邏簽到時，發現涂醒哲位於友忠路的競選總部，包括大門口、大門右側及巡邏箱下等處，都遭人潑灑油性暗紫色、黑色兩種底漆，挑釁意味濃厚，目前現場已完成採證，警方全力偵辦中，至於涂醒哲長第一時間也接獲競選總幹事陳茂松的通知，表示他信任警方，先由警方處理。

涂醒哲競選總部表示，警方為了維護參選人的安全事宜，都會在各競選總部設巡邏箱，警方凌晨2點20簽巡邏箱時，尚未發生異狀，4點15分另一班警員來簽勤時，即發現競總多處遭不明人士潑漆，員警立刻報告第一分局，分局長等人已全部出動，強調已全力偵辦中，會在最短時間內揪出潑漆嫌犯。

涂總部指出，遭到潑漆的地方是在大門口左右兩側、巡邏箱下等3處，據在現場的第一分局副分局長殷嘉宏表示，油漆是油性的暗紫色和黑色兩種底漆，裝油漆的2個塑膠袋已經在警方完成蒐證後，由警方鑑識人員帶回，至於總部人員現正忙著清理現場，用松香水擦洗地上的油漆污漬。

嘉義市近期發生多起潑漆案，包括前議員郭文居及其胞弟郭福利經營的餐廳遭潑漆、承億集團辦公室大門遭潑漆、大雅路知名連鎖飲料店遭潑漆、衝撞毀損，現連爭取連任的涂醒哲競總都被潑漆，挑釁、警告意味濃厚，嘉市治安受到嚴峻考驗。

(中時 )

嘉義市長涂醒哲競選總部凌晨遭不明人士潑漆，挑釁、警告意味濃厚。（涂醒哲競選總部提供）
嘉義市長涂醒哲競選總部凌晨遭不明人士潑漆，挑釁、警告意味濃厚。（涂醒哲競選總部提供）
嘉義市長涂醒哲競選總部凌晨遭不明人士潑漆，挑釁、警告意味濃厚。（涂醒哲競選總部提供）
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