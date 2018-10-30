暖心企業相挺 台企銀贊助布袋東港銀髮樂齡學堂成立

2018年10月30日 08:30 中時 呂妍庭

台灣企業銀行董事長黃博怡（左）與暖心企業一同贊助布袋鎮東港社區成立「銀髮樂齡學堂」。（呂妍庭攝）

灣企業銀行與暖心企業一同贊助布袋鎮東港社區成立「銀髮樂齡學堂」，29日正式揭牌啟用。（呂妍庭攝）

台灣企銀除在823水患中率先捐款250萬元給災區協助家園重建，29日台企銀董事長黃博怡更帶著暖心企業回到故鄉嘉義縣布袋鎮東港里，不僅贊助社區成立「銀髮樂齡學堂」，還允諾未來只學堂經費不足，台企銀與企業將伸援手幫忙，讓長輩們吃得好、過得健康。

因應高齡化社會來臨，配合政府長照政策延伸，台企銀鎖定銀髮族照顧為公益關懷主軸，積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，提供老人一周5天幸福共餐、健康促進、延緩失能等服務，繼高雄旗山區糖廠、花蓮市民生社區及苗栗縣三義鄉雙潭社區後，布袋鎮東港社區發展協會「銀髮樂齡學堂」是台企銀贊助的第4家社區老人關懷據點。

回到自己的家鄉，黃博怡指出，東港社區原本就有老人食堂，但設備簡陋，台企銀決定斥資協助改造時，獲得布袋旅外企業家錦紅實業董事長溫錦文與雙喜營造董事長邱宏章響應，共同捐助促成，另禎祥、中祥兩家國際知名食品廠，每周分別贊助一餐水餃與麵食，還說此次前進嘉義，能夠讓社區1年受益長者1年達到1萬4400人次，獨居及弱勢者1年也有3120人次。

昨天樂齡學堂啟用揭牌儀式，包括立委蔡易餘、民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅等多位議員都到場，蔡易餘指布袋許多子弟在世界各地漂，事業有成就回饋故鄉，相信因為這群旅外子弟資源回饋，社區老人都過得很幸福。

(中時 )