獨家〉東區房租難降 這餐廳讓客人站著吃牛排

2018年10月30日 09:46 工商 姚舜

為台北東區健身族設計的〈大肌肌〉套餐，是由去皮去骨雞腿排（左）＋紐西蘭菲力（右）共構的雙併組合套餐，標榜脂肪少、蛋白質高，每客680元。（圖／姚舜）

台北東區新開〈鉄火牛排〉的牛排套餐內容豐富，搭配主餐的附餐有湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、季節甜品，並可無限享用飲料。（圖／姚舜）

針對台北東區客層而設的〈鉄火牛排〉，鐵板排餐訂價280元，選擇在「立食區」用餐另外可享九折優惠。（圖／姚舜）

〈鉄火牛排〉讓客人「站著吃牛排」，靈感源於日本立食牛名店〈Ikinari Steak〉。（圖／姚舜）

鐵板牛排帶著一股懷舊復古氛圍，鐵板上除牛排外，「標準配備」還有生蛋、麵條、胡蘿蔔和玉米。（圖／姚舜）

〈鉄火牛排〉的各式排餐都會附上口感柔軟的麵包。（圖／姚舜）

〈和牛滷肉飯〉是用日本或澳洲和牛的碎肉熬製。（圖／姚舜）

〈和牛咖哩飯〉也是〈鉄火牛排〉各式排餐所附的附餐之一。（圖／姚舜）

〈鉄火牛排〉的黑胡椒醬和蘑菇醬，可讓客人按個人喜好自由取用。（圖／姚舜）

〈麻辣牛排〉是〈鉄火牛排〉首創牛排新吃水去，每款牛排皆可升級為麻辣口味。（圖／姚舜）

〈鉄火牛排〉本季所附甜點是古早味豆花。（圖／姚舜）

除了「立食區」，〈鉄火牛排〉並有吧檯區可讓客人坐著吃牛排。（圖／姚舜）

〈鉄火牛排〉的排餐選項很多，且除牛排外並有豬排與雞排。（圖／姚舜）

「站著吃牛排！」，以和牛專賣店為定位的〈樂軒〉餐飲連鎖體系，繼高檔燒肉與火鍋後再創〈鉄火牛排〉新品牌，正式跨足牛排市場，位在台北東區的新餐廳並自11月1日開始試營運，餐廳除了主攻懷舊復古、滋滋作響的鐵板牛排外，另一個特色是除有Dining Bar區，並參考日本立食牛排名店〈Ikinari Steak〉，外規畫了一個只有高腳餐桌卻沒有座位的「立食區」，讓客人站著吃牛排！

「單價上不去，房租下不來呀！」〈樂軒〉餐飲負責人張維軒表示，商圈翻轉加上經濟不景氣，台北東區除人潮大不如前，消費力道亦減弱，加上房租居高不下，「高檔餐飲在東區幾乎無立足之地」。因此，過去擅長經營高端餐飲的〈樂軒〉餐飲創〈鉄火牛排〉插旗台北東區，決定主攻鐵板牛排，排餐280元起、肋眼牛排480元，客人如果選擇「站著吃」並可享有9折優惠，希望藉此全力爭取年輕客層青睞。

滋滋作響、奶油飄香的鐵板牛排，在物資不若今天豐富的上個世紀60年代，是許多老一輩吃貨共有的「高檔美食記憶」。這種牛排的「標準配備」是：一塊木板上放了一燒得炙熱、燙到會立馬起水泡的鐵盤，鐵板上除了放著牛排或豬排、魚排，並會「台式義大利麵」、生蛋、胡蘿蔔和玉米，且除了淋番茄醬，並必有濃得化不開的「黑胡椒醬」和「蘑菇醬」，附餐並有內層抹了奶油的小餐包，以及玉米濃湯。

在高檔美式牛排館充斥的今天，有些人或許會覺得鐵板牛排看來似乎有點「土氣」，殊不知，上個世紀有很長一段時間，這可是「高檔外食體驗」。一直到了夜市有腦筋動得快的攤販也用此「規格」，煎烤級數較低的平價牛肉後，鐵板牛排才開始成了「庶民牛排」。

在高檔美式牛排充斥的今日外食餐飲市場，〈鉄火牛排〉主攻懷舊復古的鐵板牛排，並結合「立食」讓客人讓著吃，反而成了一種「潮食」新體驗。年輕世代就是要反骨、「與眾不同」，且又要求高CP值，〈鉄火牛排〉想藉著幾個賣點切入市場，爭取年輕世代客層的青睞。

〈鉄火牛排〉菜單上的牛排用肉涵蓋了美國與紐西蘭和澳洲，且選用部位並不隨便，更讓人見獵心喜的是：價位平實、完全不會拒人千里。如〈美國Prime級肋眼心牛排〉只要580元、〈美國Choice級牛小排〉580元、〈紐西蘭肋眼牛排〉480元、〈紐西蘭菲力〉580元，而用9+級澳洲和牛烤製的〈澳洲和牛橫隔膜牛排〉780元，〈北海道A4和牛紐約克〉更千元有找、只要980元就可享用。

鎖定台北東區年輕人強力攻堅的〈鉄火牛排〉，隨主餐附有湯品、〈和牛滷肉飯〉或〈咖哩飯〉、季節甜品、飲料，皆可無限享用。而且每款牛排皆可免費升級「麻辣」口味，提供店內廚藝團隊特製的辣油讓客人為牛排提味，此〈麻辣牛排〉亦成為市場首創。

「台北東區不少健身客」，張維軒分享他來到台北東區後的「重大發現」。所以為了讓東區時尚男女「健健美」，〈鉄火牛排〉特為健身者量身設計了高蛋白質的〈大肌肌套餐〉，將精瘦無油脂的菲力牛排與去皮雞腿排雙拼，為運動後補充滿滿優質養分。

「立食」不僅可縮小餐廳占地面積，並可提高每張餐桌的迴轉率，且降低服務人力成本。只是「站著吃牛排」究竟能否被市場廣為接受，仍有待市場考驗。所以除了「立食區」，〈鉄火牛排〉三分之二的空間仍留給了「吧檯區」，不想站著用餐的客人當然可在Dining Bar享用復古牛排。

為了打響品牌知名度並衝人氣，〈鉄火牛排〉自11/1日起至11/4日試營運期間推出優惠方案促銷，「立食區二人同行打卡，即享一人免費」，更為即將到來的雙11光棍節推出「單身不寂寞」優惠活動，11/11日當天二位同性友人前來用餐，打卡即可享一人免費。

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