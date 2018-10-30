高雄》陳其邁競選車吵醒小嬰兒 傲慢臉書小編請辭

網友向陳其邁粉專小編反應競選車太吵，對方竟要她戴耳塞。（柯宗緯翻攝）
(11:08更新)一名女網友在臉書「爆廢公社」指出，自家住9樓關窗，但強褓中的女兒被陳其邁競選車吵醒，她向陳其邁小編私訊反應，孰料竟得到「若不想聽可以準備耳塞」的傲慢答案，簡直令人傻眼。陳其邁今早公開向媽媽道歉，並說小編已請辭，小編回答態度的確有很大檢討空間，做為候選人會負起全責。但隨後陳其邁臉書又表示，不會接受小編請辭，願意和他一起承擔這樣的責任，跟大家道歉。
網友Audrey Chiu在臉書反應，「我女兒會被他們家的競選車吵醒，住9樓已關窗....」並附上與陳其邁粉絲團小編對話，她將此事反應給小編，對方竟回「小編會再來跟負責的同事討論此事。但是若不想聽可以準備耳塞。因為小編都是這樣拒聽韓國瑜、黃紹庭、陳若翠跟許崑源的宣傳車」。
Audrey Chiu接著答「小嬰兒可以戴耳塞的話」，小編又說「小編家住24樓還要戴耳塞。真是的」讓這名網友大動肝火怒嗆「我真他媽的佩服你」，沒想到小編也不好惹，「媽媽不要有事沒事就罵他X的、什麼的。對小朋友有不良影響。」這位媽媽文末還註記「#想請教哪裡有賣嬰兒用的耳塞」。
可能是事情鬧大了，小編一早向陳其邁遞出辭呈。陳其邁今早掃街時被訪問公開向媽媽道歉，並說小編已請辭，小編回答態度的確有很大檢討空間，做為候選人會負起全責。
陳其邁官方臉書也在10點時貼文，關於宣傳車的事情，我已經親自向當事媽媽致歉。宣傳車音量過大，影響到居民安寧，我要代表競選團隊負起這個責任，沒有第二句話。我也已經要求所有宣傳車，經過住宅、學校、醫院等區域，務必降低音量。如果朋友們有留意到類似情形還有發生的話，請跟我說，我會在第一時間立刻處理。
並在留言處回覆對於小編的處置，「沒有開除，不會接受辭職。我們團隊會站在一起面對，謝謝大家。」
(中時電子報)
陳其邁官方臉書也在10點時貼文，關於宣傳車的事情。(陳其邁臉書)