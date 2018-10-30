高雄》陳其邁競選車吵醒小嬰兒 傲慢臉書小編請辭

民進黨立委邱議瑩日前在Line群組「陪睡」發言引發外界爭議，民進黨高雄市長候選人陳其邁（見圖）29日北上接受電視台專訪前受訪指出，邱議瑩是在內部群組發言，對於用字不當她已在群組道歉，而國民黨高雄市長候選人韓國瑜則是在公開場合提出招商陪睡的說法，汙辱女性是非常清楚的事情，韓國瑜應該好好面對、說清楚。（劉宗龍攝）

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中時電子報
網友向陳其邁粉專小編反應競選車太吵，對方竟要她戴耳塞。（柯宗緯翻攝）
民進黨高雄市長參選人陳其邁和議員候選人陳致中掃街拜票活動稍早畫面

(11:08更新)一名女網友在臉書「爆廢公社」指出，自家住9樓關窗，但強褓中的女兒被陳其邁競選車吵醒，她向陳其邁小編私訊反應，孰料竟得到「若不想聽可以準備耳塞」的傲慢答案，簡直令人傻眼。陳其邁今早公開向媽媽道歉，並說小編已請辭，小編回答態度的確有很大檢討空間，做為候選人會負起全責。但隨後陳其邁臉書又表示，不會接受小編請辭，願意和他一起承擔這樣的責任，跟大家道歉。

網友Audrey Chiu在臉書反應，「我女兒會被他們家的競選車吵醒，住9樓已關窗....」並附上與陳其邁粉絲團小編對話，她將此事反應給小編，對方竟回「小編會再來跟負責的同事討論此事。但是若不想聽可以準備耳塞。因為小編都是這樣拒聽韓國瑜、黃紹庭、陳若翠跟許崑源的宣傳車」。

Audrey Chiu接著答「小嬰兒可以戴耳塞的話」，小編又說「小編家住24樓還要戴耳塞。真是的」讓這名網友大動肝火怒嗆「我真他媽的佩服你」，沒想到小編也不好惹，「媽媽不要有事沒事就罵他X的、什麼的。對小朋友有不良影響。」這位媽媽文末還註記「#想請教哪裡有賣嬰兒用的耳塞」。

可能是事情鬧大了，小編一早向陳其邁遞出辭呈。陳其邁今早掃街時被訪問公開向媽媽道歉，並說小編已請辭，小編回答態度的確有很大檢討空間，做為候選人會負起全責。

陳其邁官方臉書也在10點時貼文，關於宣傳車的事情，我已經親自向當事媽媽致歉。宣傳車音量過大，影響到居民安寧，我要代表競選團隊負起這個責任，沒有第二句話。我也已經要求所有宣傳車，經過住宅、學校、醫院等區域，務必降低音量。如果朋友們有留意到類似情形還有發生的話，請跟我說，我會在第一時間立刻處理。

並在留言處回覆對於小編的處置，「沒有開除，不會接受辭職。我們團隊會站在一起面對，謝謝大家。」

(中時電子報)

陳其邁官方臉書也在10點時貼文，關於宣傳車的事情。(陳其邁臉書)
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