台北》柯P挺婦聯會又轉彎　藍候選人：民調至少掉5％

2018年10月30日 09:49 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲日前聲援婦聯會和救國團，引來批評聲浪，柯昨卻態度大轉彎，改稱自己對婦聯會不熟，更在臉書上為「錯誤的援引例證」道歉。國民黨議員候選人李柏毅今接受電台訪問直言，柯文哲反反覆覆的說法，讓藍營許多長者生厭，評估婦聯會事件會讓柯至少掉5％選票，「我覺得丁守中穩了。」

選戰倒數25天，民進黨議員顏若芳、社民黨議員候選人許菡芸和李柏毅接受訪問聊選情。談到柯日前與婦聯會主委雷倩對談，脫口稱「現在運作都好好的，（黨產會）管它過去在幹什麼？」李柏毅直言，當下很震驚，想說柯文哲難得中肯，但也在思考這番話有沒有選舉因素在裡面。

李柏毅表示，柯文哲吸引綠營的選票已到飽和程度，所以要想辦法吸藍營的票，這4年他從素人變真正的政治人物，當下看到現場都是藍營背景的人，他就順口說些貼近藍營的話，不料後來被綠營狂轟，說法又「轉彎」。

日前柯文哲為兩岸一家親論述道歉，藍綠都不討好，讓柯自爆民調掉了15％，李柏毅認為，婦聯會事件效應沒那麼大，但多少有影響，很多藍營的人討厭柯說法反反覆覆，沒有中心思想。他評估，這次事件會讓柯民調降5％，對藍營而言一來一往就是10％差距，對黨內候選人丁守中選情有幫助。

顏若芳則說，不管是年輕人或長者對轉型正義都很重視，柯文哲卻用近乎極權統治者的話說「過去讓它過去」，讓很多人無法接受，她認為現在年輕人已不是一窩蜂推崇柯講的話，而是會理性去比對，柯以前那樣講，怎麼現在那樣講，發現他常常自我矛盾。

(中時 )