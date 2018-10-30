擠下3天后 C羅成為世界最多IG粉絲的人

義甲尤文圖斯前鋒C羅。（美聯社資料照）

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俄羅斯一名年輕人特列辛(Kirill Tereshin)為了出名，長期在自己的肌肉裡注射自製化學物質，導致手臂鼓漲如球，即使遭醫生警告可能截肢，他仍表示：「必須等我的Instagram追隨者達到100萬才會停手。」

根據受害女子的描述，前WWE雙打冠軍安佐阿莫雷(Enzo Amore)性侵她的時候曾說：「妳不要不知好歹，我這個可是有100萬IG追隨者的大鵰！」話雖如此，但跟安佐同期出道的女摔角手已經有人超過300萬追隨者了。

無論如何，在這個人人想紅的年代，IG追隨者數量成為一個指標，相當於有多少陌生人認識並關注你。足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)成功擠下了稱霸兩年多的流行天后賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)，擁有1億4439萬追隨者！

這張榜單原本都是女性所佔據，戈梅茲前一位霸主是歌手亞莉安娜(Ariana Grande)，更之前一位是真人秀女星金卡戴姍(Kim Kardashian)，追隨者都破億。這些人隨手貼篇廣告文都可賺進數十萬美元，也就是千萬台幣。

至於那個恐怕得截肢的俄男目前還在努力把自製藥品打到小腿裡，又被醫生警告可能坐輪椅，好消息是他的IG追隨者已經突破50萬人了。

(中時電子報)

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