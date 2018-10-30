前外交官偷情女同學50次 他賠百萬她則多賠10萬

2018年10月30日 10:01 中時電子報 張達智

已婚的前外交部駐紐約辦事處行政組組長楊爵鴻，2016年遭爆料與同樣已婚的鮑姓大學同學發生婚外情，最後還始亂終棄，事後雙方配偶互告妨害家庭。女同學坦承姦情，還供稱2人發生性關係超過50次，且時、地都記在行事曆上，刑事方面8月楊男已被依相姦罪判刑8個月、可易科罰金24萬元定讞；鮑女丈夫提民事訴訟求償250萬元，台北地院昨（29日）判楊男應賠100萬元。

去年此事遭爆料後，楊妻對女同學提出妨害家庭告訴，女同學丈夫也對楊男提告。起訴書指出，楊與女同學2人均已婚，卻自2015年多次在台北市的飯店、賓館發生性關係，次數超過50次。事後楊男欲結束這段婚外情，竟扯謊告訴女同學因翹班約會被長官發現開除，只好到美國開UBER維生，為此還傳了一張自己睡在車庫的照片取信女同學。實際上，楊不但沒失業，當時還準備陞官外派駐美代表處，女同學一直被蒙在鼓裡。

刑事方面，一、二審都將楊男判刑8個月、可易科罰金24萬元定讞；楊妻也反控鮑女妨害家庭，但因已逾追訴期而不起訴。

民事方面，據自由時報報導，楊妻向鮑女求償200萬元，鮑女丈夫則向楊爵鴻求償250萬元。前者一審於今年5月判鮑女應賠110萬元，後者則於昨日宣判。

(中時電子報)