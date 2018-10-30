以F-22為本 日可能聯手洛馬打造下一代戰機

2018年10月30日 10:02 中時電子報 楊幼蘭

F-22戰機

日本防衛省打算研發下一代隱形戰機，以在2030年代汰換F-2戰機。距熟知相關事務的人士透露，防衛省可能與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）合作，以F-22「猛禽」（Raptor）戰機為本，研發新戰機。

據日本《毎日新聞》報導，新戰機的核心元件，如發動機等日本將用自有技術。而發展新戰機的方案很可能會納入年底敲定的中期防衛計畫，接著日美就會著手研發新戰機。

在洛馬將升級F-22戰機的提案，改為開發嶄新的戰機後，日本防衛省就著手研究與洛馬合作開發新機的可行性。

按照防衛省規劃，新型多用途戰機要能進行空對空，反艦與對地作戰，以捍衛釣魚台等離島。

F-22以隱形和強大的戰力聞名，有「世界最強的戰機」之稱。然而，它的身價也十分昂貴，每架身價高達3.39億美元（近105億台幣），從2009年美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在任時期就已停產。防衛省曾想採購F-22，以取代F-4戰機，但美國國會擔心最高機密外洩，因此大力反對。到了2011年時，東京最後只好選擇了F-35戰機。

東京政府和執政自民黨都要求，將日本國防技術應用在下一代戰機上。另一方面，日本財務省則要求嚴格控管預算。

在這些狀況下，一名和日本防務省關係密切的人士透露，合作開發的要素之一在於，日本政府在這專案上能獲得多大的控制權。

(中時電子報)